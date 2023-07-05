Польща ініціюватиме експеримент з пришвидшеного проходження на кордоні вантажів в Україну — Finance.ua

Польща ініціюватиме експеримент з пришвидшеного проходження на кордоні вантажів в Україну Сьогодні 09:34

Польща вивчає можливість створення експериментального контрольно-пропускного пункту, на якому прискорять проходження вантажних автомобілів завдяки спільному контролю вантажів польськими та українськими прикордонниками.

Про це повідомив член правління Польського агентства інвестицій і торгівлі (ПАІТ) Ґжеґож Осташ під час конференції, присвяченій питанням розвитку транспортного сполучення між Україною та Польщею.

«Польща стала хабом для постачань важливих вантажів для України. Влада може збільшити пропускну здатність прикордонних переходів. Ми запропонували таке рішення — зробити експериментальний КПП, на якому польські та українські прикордонники спільно проводили б контроль вантажівок», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ПАІТ, сьогодні зацікавленість у співпраці з українським бізнесом висловили понад 2 500 підприємств та організацій. Крім того, за словами Осташа, нині в Україні ведуть бізнес 870 польських компаній, і Польща зацікавлена в розвитку співпраці з українським бізнесом.

Йдеться, зокрема, про участь у програмах із відновлення країни. Агентство вже навіть створило реєстр польських компаній, які планують виходити на український ринок.

У цьому зв’язку збираються пропозиції та зауваження від польського бізнесу щодо того, як можна було б спростити ведення бізнесу в Україні.

«Усі пропозиції українській владі передасть урядова уповноважена з питань розвитку польсько-української співпраці Ядвіга Емілевич», — сказав Осташ.

Економічна Правда За матеріалами:

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