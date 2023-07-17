Польща хоче заборонити імпорт замороженої малини та полуниці з України — Finance.ua

Польща хоче заборонити імпорт замороженої малини та полуниці з України
Польща звернеться до Єврокомісії з вимогою заборонити імпорт замороженої полуниці і малини з території України.
Про це заявив у п’ятницю міністр сільського господарства Роберт Телус в ході відеозустрічі міністрів сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини про превентивні заходи щодо імпорту м’яких фруктів з України.
«У 2022 році та в перші місяці 2023 року імпорт української полуниці та замороженої малини до Польщі значно збільшився. Це означає великі труднощі для польських виробників і дуже серйозні порушення ринку», — заявив чиновник.
Телус також заявив, що діалог п’яти країн, які найбільше постраждали від ринкових збоїв «внаслідок збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з України, є абсолютним пріоритетом для Польщі».
Українська малина і полуниця — деталі
Асоціація садівників Польщі звернулася до міністра сільського господарства Роберту Телушу з проханням вжити термінових заходів, для того щоб обмежити імпорт полуниці з України і згодом повністю зупинити його.
Зараз українські садівники озвучують ціни на малину в діапазоні 35−60 грн/кг, що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
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