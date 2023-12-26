Південна Корея значно розширила експортні санкції проти росії та білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Південна Корея значно розширила експортні санкції проти росії та білорусі

Світ
24
Уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо росії та бБілорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.
Про це повідомляє Yonhap.
Як повідомляється, Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало до переліку товарів ще 682 позиції, поставки яких заборонені до Росії та Білорусі. Зокрема, туди було включено важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, верстати та авіаційні компоненти.
Зазначається, що нова постанова збільшить загальну кількість пунктів у санкційному переліку до 1159.
Дане рішення має набути чинності на початку 2024 року після здійснення необхідних адміністративних процедур і оприлюднення урядом Південної Кореї керівництва для експортерів.
Водночас південнокорейська влада зазначила, що проведе індивідуальний аналіз «виняткових випадків» поставок.
Варто зазначити, що Сеул значно розширив санкції щодо мінська і москви у квітні 2023 року — тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове і будівельне устаткування, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, що коштують дорожче за 50 тисяч доларів.
Зауважимо, що Південна Корея регулярно надає Україні допомогу для забезпечення розмінування територій нашої держави внаслідок російської інтервенції. Крім того, східні партнери надсилають і пакети гуманітарної допомоги.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.