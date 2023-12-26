Південна Корея значно розширила експортні санкції проти росії та білорусі — Finance.ua

Південна Корея значно розширила експортні санкції проти росії та білорусі Сьогодні 20:24 — Світ

Уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо росії та бБілорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.

Про це повідомляє Yonhap

Як повідомляється, Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало до переліку товарів ще 682 позиції, поставки яких заборонені до Росії та Білорусі. Зокрема, туди було включено важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, верстати та авіаційні компоненти.

Зазначається, що нова постанова збільшить загальну кількість пунктів у санкційному переліку до 1159.

Дане рішення має набути чинності на початку 2024 року після здійснення необхідних адміністративних процедур і оприлюднення урядом Південної Кореї керівництва для експортерів.

Водночас південнокорейська влада зазначила, що проведе індивідуальний аналіз «виняткових випадків» поставок.

Варто зазначити, що Сеул значно розширив санкції щодо мінська і москви у квітні 2023 року — тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове і будівельне устаткування, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, що коштують дорожче за 50 тисяч доларів.

Зауважимо, що Південна Корея регулярно надає Україні допомогу для забезпечення розмінування територій нашої держави внаслідок російської інтервенції. Крім того, східні партнери надсилають і пакети гуманітарної допомоги.

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