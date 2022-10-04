Після оголошення мобілізації в рф інтерес білорусів до роботи в Польщі зріс на 700% — Finance.ua
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Після оголошення мобілізації в рф інтерес білорусів до роботи в Польщі зріс на 700%

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Ректрутери вже тиждень фіксують пікове зростання запитів на роботу у Польщі з боку білорусів.
Про це повідомляє міжнародне агентство з працевлаштування Gremi Personal.
У компанії зазначають, що після оголошення мобілізації в рф почали отримувати приблизно 50 запитів щодня з боку білорусів — раніше ця позначка сягала приблизно 180 запитів на місяць.
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Фахівці вважають, що є кілька причин щодо того, чому білоруси почали шукати роботу в Польщі.
«Чоловіки відчувають ризики мобілізації у своїй країні та побоюються можливого початку бойових дій на україно-білоруському кордоні», — йдеться у повідомленні.
У компанїі також порахували, що одразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого громадяни білорусі почали звертатись із запитами на роботу у Польщі на 40% частіше, ніж до війни.
"Характерно, що білоруси цікавляться саме легальним працевлаштуванням, щоб отримати робочу візу.
Особлива зацікавленість у легальному працевлаштуванні пов’язана із намірами використати короткострокове працевлаштування як спосіб отримання робочої візи та права перебування у Євросоюзі", — кажуть в Gremi Personal.
Аналогічна ситуація склалася з росіянами. За перші два дні після оголошення мобілізації в рф рекрутери отримали 130 запитів на роботу від громадян рф. Для порівняння, раніше ця позначка сягала 20-30 запитів на місяць. Ця динаміка зростає щодня, і наразі спеціалісти фіксують вже 300 запитів за добу на будь-яку роботу в Польщі.
"Сухопутні шляхи до Польщі та ЄС фактично відрізані для росіян, тому багато громадян рф намагаються потрапити до ЄС транзитом, вилітаючи з Туреччини, Сербії, ОАЕ, Вірменії та навіть Катару, хоча не всі мають достатньо коштів, аби здійснити цей маршрут.
Однак польські компанії здебільшого не співпрацюють з росіянами попри великий дефіцит чоловічої робочої сили", — заявила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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