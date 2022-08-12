Пільгове розмитнення авто пропонують повернути для деяких громадян: нові законопроєкти — Finance.ua

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Пільгове розмитнення авто пропонують повернути для деяких громадян: нові законопроєкти

Особисті фінанси
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Пільгове розмитнення авто пропонують повернути для деяких громадян: нові законопроєкти
Пільгове розмитнення авто пропонують повернути для деяких громадян: нові законопроєкти
У Раді зареєстровано два законопроєкти № 7652 та № 7653. Ними пропонується залишити звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком та мита операцій з ввезення транспортних засобів для деяких громадян.
Нагадаємо, що з 1 липня 2022 року скасовано звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком та мита операцій з ввезення на митну територію України транспортних засобів у митному режимі.
Проте нардепи Ю. Яцик та О. Бакумов («Слуга народу») пропонують все ж залишити ці пільги для деяких громадян. Для цього вони зареєстрували у ВРУ два законопроєкти щодо посилення соціальних гарантій захисників України та інших категорій громадян:
  • № 7652 зі змінами до ПКУ;
  • № 7653 зі змінами до МКУ.
Ними пропонуєтся звільнити від ввізного мита, а також оподаткування ПДВ і акцизним податком операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту:
  • учасниками бойових дій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації або, у випадку їх загибелі, одним з членів сім’ї першого ступеня споріднення;
  • фізичними особами — власниками транспортних засобів, які визнані фізично знищеними внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації та зняті з обліку в установленому порядку;
  • особами з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.
Звільнення не застосовуватиметься:
  • до операцій з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту транспортних засобів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.
  • до транспортних засобів, середня ринкова вартість яких становить понад 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Важливо: у документі йдеться про те, що транспортний засіб, який був звільнений від оподаткування та мита, не може бути відчужений та/або переданий у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам протягом трьох років з моменту його державної реєстрації.
У випадку відчуження такого ТЗ протягом 3 років з моменту його держреєстрації, та/або передачі у володіння, користування або розпоряджання (в тому числі на підставі довіреності) третім особам:
  • сума несплачених податків підлягає сплаті за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні транспортного засобу на митну територію України;
  • сума несплаченого мита підлягає сплаті за ставками, що діяли на момент подання митної декларації при ввезенні транспортного засобу на митну територію України.
У разі прийняття ці закони наберуть чинності з дня, наступного за днем опублікування.
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За матеріалами:
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