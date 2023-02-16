Під час війни не виїжджали з країни 72% українців — Finance.ua

Під час війни не виїжджали з країни 72% українців Сьогодні 07:42 — Особисті фінанси

Під час війни не виїжджали з країни 72% українців

Після початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року 72% українців не залишали межі країни.

Про це на пресконференції у Києві 15 лютого повідомив директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович, презентуючи результати дослідження «Правовий захист постраждалих від воєнних злочинів росії».

Як повідомив Антипович, за даними дослідження, 16% опитаних українців змінили місце проживання з 24 лютого, 12% — виїжджали, але вже повернулися додому. 72% не змінювали своє місце проживання.

Половина тих, хто виїхав, планують повертатися додому тільки після закінчення війни. 10% планують повернення найближчим часом, 23% — ще перечікують, 11% — не планують повертатися додому.

Серед мешканців територій, близьких до бойових дій (південь-схід), дві третини сьогодні проживають поза своїми домівками.

«37% киян вже повернулися додому», — додав він.

Як зазначається у дослідженні, переважна більшість опитаних (87%) не змінювали місце проживання у зв’язку з обстрілами інфраструктури, 8% — виїхали і проживають поза домом з цієї причини, 5% — виїжджали і вже повернулися.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 23-26 грудня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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