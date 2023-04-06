Під час розрахунків карткою можна втратити тисячі гривень — Finance.ua

Під час розрахунків карткою можна втратити тисячі гривень Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

Під час валютних розрахунків карткою можна втратити тисячі гривень, оскільки безготівковий курс в багатьох українських банках став значно дорожчим за готівковий.

Як передає кореспондент УНІАН, наприклад, у «ПриватБанку» один готівковий євро коштує — 40,5 грн, в той же час безготівковий на 1 гривню дорожчий — 41,5 грн.

Тобто за умови оплати покупки в 1 тисячу євро на іноземному сайті гривневою карткою з балансу спише — 41 500 грн, але якщо зробити інакше: купити в обміннику готівкові євро і покласти на картку і вже нею розрахуватися, тоді така покупка обійдеться на 1 тисячу гривень дешевше — 40 500 грн.

Якщо вартість покупки 2 тисячі євро, то економія буде досягати 2 тисячі гривень.

Довідка Finance.ua:

Обмеження були скасовані з 21 травня 2022 року, попри те, що до нападу росії на Украину курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

Станом на 5 квітня 2023 року більше половини українців зявили про те, що готові користуватися тільки цифровим банкінгом. Найпопулярнішими операціями в цифровому банкінгу серед українців стали поповнення мобільного рахунку, переказ коштів з картки на картку, оплата комунальних послуг та донати.

УНІАН За матеріалами:

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