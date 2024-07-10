Перспективні криптовалюти у 2024: ТОП-8 монет з прогнозами — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Перспективні криптовалюти у 2024: ТОП-8 монет з прогнозами Сьогодні 13:10 — Криптовалюта

Перспективні криптовалюти у 2024: ТОП-8 монет з прогнозами

Рішення SEC щодо Ethereum та ETF є важливим каталізатором зростання всього ринку. Ці фінансові продукти спростять інвестування в ефір, що може значно збільшити попит на криптовалюту та принести користь іншим альткоїнам.

Якщо SEC визначить, що ETH не є цінним папером, це може створити прецедент класифікації інших цифрових валют. У свою чергу, цей позитивний хвильовий ефект підвищить довіру інвесторів і збільшить попит на активи.

За словами аналітика під ніком Moustache є підстави вважати, що сезон альткоїнів наближається. Він порівнює нинішню ситуацію на ринку з 2020 роком, коли розпочалося одне з найбільших ралі. Таким чином, поточне затишшя перед бурею — це чудова можливість придбати перспективні криптовалюти 2024 року.

ТОП-8 Перспективних монет, які за прогнозами зростуть у 2024 році

Наступні криптовалюти зарекомендували себе як хороші інвестиційні варіанти з високою корисністю та різними способами отримання прибутку.

PlayDoge — нова гра в стилі тамагочі із заробітком та пасивним доходом від стейкінгу. Pepe Unchained — мемний актив, чий рідний блокчейн у 100 разів продуктивніший за Ethereum. WienerAI — токен із ніші мемів із нагородами за стейкінг та торговим ботом на базі штучного інтелекту. Base Dawgz — мемний проект з маскотом Doge та можливістю перемикатися між кількома блокчейнами. Ethereum — найбільший альткоїн у світі, який нещодавно отримав свій спотовий фонд у США. Cardano — популярна криптовалюта, побудована на унікальному протоколі PoS, який називається Ouroboros. XRP — цифрова валюта, яка прагне замінити традиційну фінансову систему SWIFT. BNB — власний токен біржі Binance із ринковою капіталізацією, що перевищує $84 млрд.

PlayDoge

PlayDoge (PLAY) — це криптовалюта, що має кілька сценаріїв використання. Актив пропонує пасивний дохід, що дорівнює 125% на рік на ранніх етапах передпродажу. Це число в кінцевому підсумку знизиться в міру того, як буде розміщуватися більше токенів, тому перші інвестори матимуть більш вагомий зиск.

Зважаючи на те, що монета PLAY зараз перебуває на пресейлі, крім винагород за блокування, вона також супроводжується низькою вартістю. Все, що потрібно учасникам, це BNB, ETH, USDT або карта, щоб здійснити покупку та почати отримувати пасивний та паперовий прибуток. Монета продається за $0,512, а загальна сума залучених коштів перевищує $5,1 млн.

Проте стейкінг — не єдина функція PLAY. Токен виступає як основна цифрова валюта майбутньої мобільної гри в стилі тамагочі 90-х років. Інтеграція технології блокчейн покращує класичний геймплей, оскільки дозволяє інвесторам заробляти монети завдяки механізму Play-to-Earn.

У ролі вихованця виступає мемний персонаж Doge, який виконаний у піксельній графіці. На плечі гравців лягає більша відповідальність, оскільки вони повинні стежити за благополуччям віртуального друга. Якщо залишити улюбленця без нагляду, він може втекти. Такий підхід збільшує активність та залучення трейдерів на рівні з грошовими заохоченнями у вигляді токенів PLAY.

Проект вже привернув увагу відомих діячів криптоспільства, таких як Jacob Crypto Bury, який вважає, що токен PLAY має потенціал зростання після лістингу. Згідно з прогнозами експерта, криптовалюта може збільшити свою вартість у 10 разів.

PEPE UNCHAINED

Pepe Unchained ($PEPU) — мем-коін, запуск якого відбувся кілька тижнів тому. Він пов’язує між собою мережі Ethereum та Pepe Chain і збирає на пресейлі понад $1,7 млн. Справжня вартість активу становить $0,81 939. Проте темп передпродажу постійно зростає — чергове подорожчання відбудеться, коли сума інвестицій перевищить $1,9 млн.

Творці нової монети теж надихалися популярними мемами про жабеня Пепа. Проте з однойменним токеном проект немає нічого спільного. Це абсолютно самостійний стартап, який дозволяє інвесторам пасивно заробляти.

Токен привабливий завдяки подвоєним нагородам за блокування монет. Всі учасники раннього продажу можуть розмістити $PEPU на зберігання в пул, щоб отримати нагороди. Принцип роботи механізму має на меті постійні виплати протягом 2 років. Плюс, якщо купити монети прямо зараз, то річна відсоткова прибутковість становитиме 1,115%.

Важливо відзначити, що Pepe Unchained виділяється серед конкурентів не лише наявністю власного блокчейну. $PEPU ще й є єдиним мем-коіном на ринку, чия мережа підтримує рішення другого рівня. Вони дозволяють проводити швидкі транзакції і не вимагають високу плату за перекази.

Плюс, у новій мережі передбачено функцію перегляду всіх транзакцій. Це робить платформу більш прозорою та надійною.

Плюси:

аудиторську перевірку успішно провели Coinsult та Solid Proof;

нова екосистема ефективніша за Ethereum у 100 разів;

рекордно високий APY у понад 1,100% для ранніх інвесторів.

WienerAI

Поєднання штучного інтелекту та мемів стало надзвичайно потужним у криптоіндустрії, і WienerAI (WAI) хоче продовжити цю тенденцію. Інвестори можуть придбати цю нову монету за пільговою вартістю, оскільки команда проводить попередній продаж. Враховуючи, що обсяг ринку штучного інтелекту до 2030 року становитиме $826,7 млрд, купівля WAI на ранніх етапах може стати інвестицією у майбутнє.

WienerAI використовує інструменти на базі штучного інтелекту, такі як передиктивний аналіз для допомоги трейдерам. Команда запустить робота, доступ до якого отримають власники WAI. Діалог із віртуальним помічником відбуватиметься у вигляді листування, а у відповідь інвестори отримуватимуть торговельні сигнали від WienerAI. Бот сканує криптовалютні ринки та відстежує рух цін, щоб пропонувати вигідні угоди.

Інструмент зручний для новачків та показує дані в режимі реального часу, що дозволяє трейдерам випереджати ринок. Так ця криптовалюта пропонує справжню корисність та незамінні функції для користувачів Web3.

У додатку токени WAI можна заблокувати, щоб отримувати річну прибутковість. На момент публікації статті пасивний прибуток сягає 177% на рік.

Щоб приєднатися до попереднього продажу, зацікавлені інвестори можуть придбати WAI за $0,722. Проект нещодавно перейшов масштабний рубіж, зібравши $6,4 млн. На завершальному етапі пресейлу токен оцінюватиметься на $0,733.

Аналітики передбачають, що WienerAI відіграє вирішальну роль у наступному стрибку популярності мемів. Згідно аналізу криптотрейдера під ніком Jacob Crypto Bury, WAI має 100-кратний потенціал зростання.

Base Dawgz

Base Dawgz (DAWGZ) — це новий мемний токен, створений на блокчейні Base. Останнім часом мем-коїни в цій мережі потрапляють під категорію «дешеві перспективні криптовалюти 2024 року». Як приклад можна навести монети Toshi та Brett, які продемонстрували виняткове зростання.

Незважаючи на велику конкуренцію, Base Dawgz має перевагу над іншими токенами — криптовалюта сумісна з кількома ланцюгами. Проект використовує технологію Wormhole та Portal Bridge, щоб дозволити власникам DAWGZ переходити на блокчейни Ethereum, Binance, Solana та Avalanche.

Більше того, актив відповідає ще одному критерію успіху. Якщо поглянути на найкращі криптовалюти з ринкової капіталізації з категорії мемов, то 6 з перших 10 — токени на тему Doge. Команда Base Dawgz теж обрала цього песика як маскоту, а також обіцяє інші переваги членам спільноти.

По-перше, послідовники проекту зможуть заробляти цифрову валюту через систему Share-to-Earn. Це означає, що інвестори можуть створювати та ділитися контентом, пов’язаним з Base Dawgz, у соціальних мережах та нагороджуватися токенами DAWGZ через аірдропи.

По-друге, трейдери можуть отримувати прибуток, розміщуючи свої активи, що додає ще один рівень потенційного доходу. Ця опція буде додана пізніше і здійснюватиметься на мережі Ethereum. Винагорода за стейкінг змінюватиметься за динамічною ставкою, що робить функцію привабливою інвестиційною можливістю для ранніх учасників.

На момент публікації статті вартість DAWGZ складає $0,5 534 у рамках попереднього продажу. З усіх цих причин Base Dawgz може стати наступною монетою для додавання до портфеля. Не дивно, що експерти криптоплатформи 99Bitcoins прогнозують збільшення DAWGZ у 100 разів.

Ethereum

Ethereum (ETH) був запущений у 2015 році і є другою за величиною цифровою валютою за ринковою капіталізацією. Проект спеціалізується на децентралізованих проектах та смарт-контрактах, що дозволяють розробникам створювати свої програми.

Більше того, ETH в даний час є однією з найкращих монет для стейкінгу. Це популярний варіант серед інвесторів, які вірять у майбутнє Ethereum та хочуть отримувати пасивний дохід навіть під час падінь ринку.

Нещодавно запущені ETF на Ethereum у США продовжують стимулювати попит на його власний токен ETH. З цієї причини трейдери висувають позитивний прогноз криптовалюти на 2024 рік.

Інвестор, відомий у соціальній мережі X як IamCryptoWolf, вважає, що зростання Ethereum заплановано на третій та четвертий квартали цього року. Ця точка зору заснована на патерні «Кухля з ручкою», який зараз вимальовується на графіку монети.

Cardano

Cardano (ADA) — криптовалюта з підтвердженням частки володіння. Для перевірки нових блоків Cardano використовує пули стейкінгу. Кожен управляється оператором та дозволяє розміщувати монети ADA.

Учасники стейкінгу можуть отримувати винагороди з перевірки нових блоків. Крім того, цей криптотокен допомагає врегулювати транзакції у мережі. Cardano також використовується розробниками для створення програм DeFi та dApps.

Наразі екосистема готується до оновлення, яке є п’ятим кроком до децентралізації ланцюга. Про це повідомив Чарльз Хоскінсон, засновник блокчейну Cardano. Нова версія має вирішальне значення для підтримки швидких і прибуткових операцій у мережі, тому операції будуть ефективнішими за поточні, що може підвищити продуктивність.

Що стосується майбутнього ADA, аналітик Ден Гамбарделло вважає, що якщо «бичачий» тренд збережеться, то монета повернеться до вартості $1. Джавон Маркс, ринковий експерт, також вважає, що ADA може рухатися до зростання. З огляду на останній прорив токен може знову досягти $2.

XRP

XRP — це актив, призначений для здійснення платежів. Власний токен компанії Ripple можна відправляти безпосередньо з гаманця на гаманець без посередників, що робить його зручним фінансовим інструментом.

Успіх системи був настільки великий, що деякі з найвідоміших фінансових установ світу, такі як Standard Chartered та American Express, почали співпрацювати з Ripple. Той факт, що великі організації інтегрували актив, є показником його потенціалу та можливостей зростання, якими володіє XRP.

Аналітик Woominkyu відзначає збільшення капіталу, інвестованого у ф’ючерси на цей актив, що може сигналізувати про зростання ціни XRP. Експерт стверджує, що можливий висхідний тренд — це наслідок недавніх рішень SEC, американського регулятора.

Минулого року суддя визначив, що XRP не є незареєстрованим цінним папером, відхиливши звинувачення, висунуте SEC проти Ripple. Хоча процес все ще відкритий, ця ухвала судді є ключем до створення криптовалютного ETF. Виходячи з цього, Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, заявив, що протягом часу з’явиться фонд на його криптовалюту.

BNB

Binance Coin (BNB) відомий на просторах крипторинка, як власний токен Binance — однією з найбільших у світі бірж для торгівлі цифровими активами. Для ілюстрації, обсяг транзакцій, що проводяться на цій платформі, становить близько $1 трлн на день.

Будучи головною монетою платформи, BNB пропонує безліч переваг власникам. Так власники коїну можуть заощаджувати до 25% на торгових комісіях, а також отримувати винагороди за відправку активу до стейкінгу. Також токен забезпечує високу масштабованість та швидкий час обробки транзакцій.

Максимальний запас BNB складає 200 мільйонів, але команда проводить спалювання для зменшення пропозиції токенів. Такий підхід робить альткоїн більш цінним через підвищення попиту в міру зменшення запасу. Багато перспективних монет 2024 мають подібну вбудовану функцію.

Найближче щоквартальне спалювання криптовалюти заплановане на липень. Планується вилучити понад 1,6 мільйона одиниць BNB, що еквівалентно майже $1 млрд. Ця подія вважається ключовою для ціни активу. У червні цього року монета зросла до нового рекордного максимуму $720, тому аналітики налаштовані позитивно на майбутню траєкторію Binance Coin.

Як вибирати перспективні для інвестицій криптовалюти?

Перш ніж купити цифрову валюту, необхідно провести безліч досліджень. Ключові моменти, на які слід зважати це:

ринкова капіталізація — такі проекти, як Ethereum, вже мають величезну вартість. Це означає, що потенціал зростання буде обмежений порівняно з проектами із меншою капіталізацією;

— такі проекти, як Ethereum, вже мають величезну вартість. Це означає, що потенціал зростання буде обмежений порівняно з проектами із меншою капіталізацією; варіанти використання — корисні монети завжди матимуть найкращі шанси збільшення вартості з часом;

— корисні монети завжди матимуть найкращі шанси збільшення вартості з часом; новинки на ринку — варто вивчити попередні продажі криптовалют. Їх монети можна придбати зі знижкою, а потенціал зростання може бути вищим, ніж у токенів, що котируються;

— варто вивчити попередні продажі криптовалют. Їх монети можна придбати зі знижкою, а потенціал зростання може бути вищим, ніж у токенів, що котируються; наявність фундаментальних вимог — перспективна криптовалюта повинна мати дефляційну токеноміку, дорожню карту, підтримку галузевих експертів та стратегію розвитку на кілька кварталів уперед.

Крім того, варто дослухатися думки провідних галузевих експертів. Наприклад, згідно зі звітом інвестиційної фірми Galaxy, найперспективніші монети 2024 — мем-коїни. Аналітики наголошують, що мемні токени засновані на поколіннях вірусних історій, і їхня діяльність продовжує стимулювати впровадження блокчейну.

Загальна вартість семи найбільших мем-монет становить близько $57 млрд, що в 3,5 рази більше ніж рік тому. Також зазначається, що чотири з них було запущено менше двох років тому, а основною мережею в цій ніші стала Solana.

За словами компанії Galaxy Digital, меми існували завжди, як і бажання швидко заробити гроші. Це вказує на те, що ця нова комбінація, ймовірно, залишиться популярною.

Завершення

Як і більшість криптоактивів, згадані у статті токени знаходяться під сильним впливом того, що робить Bitcoin (BTC). У разі підйому біткоїну, ростуть і альткоїни, при цьому багато з яких демонструють набагато агресивніші «бичачі» рухи. Коли BTC падає, те саме відбувається і з іншими монетами.

Загалом більшість аналітиків і трейдерів налаштовані оптимістично і вважають, що біткоїн продовжить свій шлях вгору в 2024 і 2025 роках. Якщо ці прогнози виправдаються, шанси на те, що висхідний тренд пошириться на всю криптовалютну екосистему, зростуть.

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