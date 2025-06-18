Перший польський біткойн-ETF схвалено Польською комісією з фінансового нагляду — Finance.ua

Перший польський біткойн-ETF схвалено Польською комісією з фінансового нагляду Сьогодні 14:15 — Криптовалюта

Польська комісія з фінансового нагляду (KNF) затвердила проспект емісії BETA ETF Bitcoin — першого ETF у Польщі, що базується на ф’ючерсних контрактах на біткойн. Його емітент розпочав процедуру реєстрації та виведення фонду на фондову біржу.

Про це пише Bankier.pl.

17 червня Польська комісія з фінансового нагляду видала дозвіл на запуск фонду Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ, який інвестуватиме у ф’ючерсні контракти на криптовалюту біткойн, що котирується на американській біржі CME.

«Ми переходимо до другої фази реєстрації та впровадження на Варшавській фондовій біржі», — повідомив фонд BETA ETF на платформі X.

Згідно з проспектом емісії, базовий портфель фонду складатиметься на 100% з ф’ючерсних контрактів на біткойн, які випущені та котируються на біржі CME. Емітент також використовуватиме форвардні валютні контракти для хеджування валютного ризику — базовий інструмент, деномінований у доларах.

«BETA ETF Bitcoin — це наш наступний продукт, який ми незабаром представимо на Варшавській фондовій біржі. Це буде абсолютно нова глава для внутрішнього ринку капіталу. Інвестори отримають можливість інвестувати у Bitcoin через стандартизований фінансовий інструмент, який буде одночасно прозорим та відповідатиме правилам польського ринку», — прокоментував Казімєж Шпак, генеральний директор BETA TFI та керуючий активами фондів BETA ETF в AgioFunds TFI.

Шпак наголосив, що BETA ETF Bitcoin — це відповідь на висхідний попит інвесторів на нові класи активів. «Ми раді, що можемо запропонувати ще один клас активів, який підтримуватиме розвиток продуктів ETF на польській фондовій біржі. Ми вважаємо, що новий ETF на Bitcoin, подібно до BETA ETF Dywidenda Plus, який також буде представлений на ринку незабаром, стане ще однією рушійною силою розвитку нашої пропозиції продуктів та всього польського ринку капіталу, відкриваючи нові можливості для інвесторів», — сказав генеральний директор BETA TFI.

Оголошення про затвердження ETF на вебсайті KNF містило багато попереджень щодо криптовалют та біткойна. Регулятор наголосив, що інвестиційна політика та стратегія затвердженого фонду пов’язані з ризиком, вищим від середнього. KNF вказав на волатильність біткойна та використання ф’ючерсних контрактів як на його фактори. Комісія наголосила, що біткойн не має фундаментальної цінності.

«Інвестори повинні пам’ятати, що через рівень ризику та високу очікувану волатильність вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, відповідно до проспекту емісії Фонду, типовий інвестиційний горизонт не повинен бути коротшим за 5 років. Водночас через ризик, вищий від середнього, інвестиції в сертифікати Фонду повинні становити лише частину загального інвестиційного портфеля інвестора», — повідомив KNF.

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