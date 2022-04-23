Перший пішов: російський банк оголошено банкрутом — Finance.ua

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Перший пішов: російський банк оголошено банкрутом

Вчора 15:45Фондовий ринок
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Перший пішов: російський банк оголошено банкрутом
Російський банк у Нідерландах оголошено банкрутом. Йдеться про Амстердамський торговий банк (АТБ), який постраждав внаслідок введених санкцій.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє агентство AFP.
«Амстердамський торговий банк, що належить росії та потрапив під санкції, обвалився, заявив суд», — йдеться в повідомленні агентства.
Банку було завдано серйозних збитків через санкції, введені проти росії через війну, багато контрагентів та інших банків оголосили бойкот фінансовій установі. У результаті банк спробували продати, проте покупців не вдалося знайти.
Зазначимо, Амстердамський торговий банк зареєстровано в Нідерландах. Він спеціалізувався на наданні торговельного фінансування компаніям, які бажають вести бізнес у країнах колишнього Радянського Союзу. АТБ належить корпоративному казначейству Альфа-Груп.
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За матеріалами: Обозреватель
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