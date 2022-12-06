Перший крипто необанк Trustee Plus: новий рівень фінансової свободи — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Перший крипто необанк Trustee Plus: новий рівень фінансової свободи Сьогодні 08:50 — Фінтех і Картки

Як Trustee Plus звільняє гроші від банківських обмежень та защихає їх від знецінення

В умовах економічної турбулентності люди часто замислюються над тим, як захистити себе та рідних від фінансових ризиків. Прочитавши статтю, ви дізнаєтесь про інноваційний та водночас простий мобільний банк у смартфоні. Він дуже легкий у користуванні та здивує вас вигідними пропозиціями.

В чому проблема

Основні фінансові проблеми, з якими сьогодні стикається більшість українців — екстремально швидке знецінення гривні відносно долара і, відповідно, стрімкий ріст цін буквально на все. Навіть якщо у вас є гривневі заощадження, купити долари в банках чи обмінниках — непросто. Валюту можна придбати в обмеженій кількості і лише за готівку, а це реальні ризики в умовах «блекауту».

Ще одна болюча проблема — обмеження на перекази коштів за кордон через жорсткі ліміти.

Також існує багато «дрібних» проблем, як-то складність доступу до банківських послуг через повітряні тривоги чи відключення електрики, нахабність шахраїв, блокування карток і багато іншого.

Криптовалюта як рішення

Більшість цих проблем сьогодні можна вирішити через придбання криптовалюти, зокрема, цифрового долара USDT.

Однако людям, не надто поглибленим у цю тему, складно орієнтуватися, який інструмент для цього обрати та як не потрапити на шахраїв.

Знайти єдине рішення, яке задовільнило би всі вимоги щодо безпеки, простоти та вигоди — складне завдання.

Проте є хороші новини: перший крипто необанк Trustee Plus — продукт українських розробників, який поєднав у собі найкращі властивості і досвід банків та криптоплатформ. Він вільний від застарілої фінансової системи та банківських обмежень, завдяки інноваційним криптотехнологіям.

Чому Trustee Plus вартий вашої уваги?

Завдяки своєї незалежності від банківського сектору та професійній компетентності розробників, Trustee Plus дозволить вам:

вигідно купувати цифрові долари прямо зі смартфона, без ризиків і черг до обмінників і банкоматів;

вільно та безкоштовно переказувати гроші за кордон;

надійно зберігати кошти та мати їх завжди під рукою для використання;

швидко та без комісії виводити гроші на банківську картку.

Тобто, з Trustee Plus ви отримаєте повну свободу розпорядження власними фінансами.

Що таке крипто необанк Trustee Plus?

Trustee Plus — це мобільний додаток для будь-якого смартфона. Для реєстрації та відкриття рахунку у необанку достатньо завантажити додаток і вказати номер телефону.

Користування додатком не вимагає жодних знань чи навичок. В будь-якому разі, якщо виникнуть проблеми, у додатку 24/7 можна отримати людяну технічну підтримку.

Також можна налаштувати під власні смаки місцеву валюту, мову, особливості управління тощо.

Основні операції в необанку:

вигідна купівля цифрового долара USDT з банківської картки;

безкоштовні міжнародні перекази за номером телефону;

вигідний обмін криптовалют;

отримання криптовалют на рахунок у необанку;

безкоштовне виведення грошей на банківську картку.

Чому Trustee Plus вражає?

Є ряд переваг, які роблять крипто необанк Trustee Plus незамінним інструментом:

По-перше, максимально вигідна купівля криптовалюти.

Користувачі можуть купувати USDT з картки у будь-який час, не виходячи з дому, у будь-якій кількості, за найкращим курсом на момент купівлі. Безпечно і без черг.

По-друге, неймовірна простота переказів.

Переказати гроші можна не тільки на рахунок користувача необанку, але і за номером телефону будь-якій людині, навіть якщо вона ще не користується Trustee Plus. Адресат отримає повідомлення та зможе безкоштовно вивести гроші на картку, встановивши додаток.

По-третє, блискавичність міжнародних переказів.

У необанку Trustee Plus переказати кошти за кордон чи отримати із-за кордону можна в лічені секунди, у будь-який час доби. Для цього потрібен лиш якісний Інтернет-зв’язок.

Цю перевагу Trustee Plus зручно використовувати у бізнесі — для своєчасних розрахунків з постачальниками та партнерами, зручного виставлення рахунків та швидкого отримання оплати за товари/послуги.

По-четверте, 0 % за переказ та 0% за виведення грошей на картку.

Переказати кошти за кордон чи по Україні, за номером телефону чи на рахунок Trustee Plus можна абсолютно безкоштовно. Також цілком безкоштовно можна вивести отримані гроші на банківську картку. Ніякий банк на таке не здатний.

По-п’яте, підтримка банківських карток.

Можливість купити криптовалюту безпосередньо з банківської картки, а також вивести її на картку — винятково вигідна функція Trustee Plus у поєднанні з усіма вищепереліченими. Такий симбіоз корисних функцій ви не знайдете сьогодні в жодному інструменті на ринку.

По-шосте, Trustee Plus — національний продукт.

Перший крипто необанк Trustee Plus — результат роботи української команди розробників, які уважно врахували всі потреби українців (і не тільки), та запропонували найкраще поєднання якості, функціональності та простоти з українським колоритом та патріотичним почуттям гумору.

Висновок

Trustee Plus — інструмент, що вирішує всі проблеми заощадження, зберігання та оперування грошима у складних умовах воєнного часу.

Користуючись необанком, ви зможете:

вільно та вигідно купити цифрові долари;

надійно зберігати свої гроші та без обмежень вивозити їх за кордон;

швидко і безкоштовно переказувати гроші за кордон чи отримувати кошти на свій рахунок;

зручно та легко здійснювати щоденні операції з грошима без банківських незручностей.

Trustee Plus — новий рівень ваших фінансових можливостей.

Trusteeglobal За матеріалами:

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