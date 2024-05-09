Першу у світі водневу супер’яхту виставлено на продаж за 600 млн доларів — Finance.ua
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Першу у світі водневу супер’яхту виставлено на продаж за 600 млн доларів

Світ
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Першу у світі водневу супер’яхту виставлено на продаж за 600 млн доларів
Першу у світі водневу супер’яхту виставлено на продаж за 600 млн доларів, Фото: Feadship
Перша у світі воднева супер’яхта, яку, за чутками, замовив мільярдер, засновник Microsoft Білл Гейтс, виставлена на продаж.
Про це повідомляє Daily Mail.
119-метрова супер’яхта, що отримала назву Project 821, працює на «зеленому» водні, який виробляється шляхом розщеплення води на водень і кисень за допомогою відновлюваної електроенергії. Цей газ повинен зберігатися кріогенно при неймовірній температурі -217 градусів за Цельсієм у ретельно спроектованих резервуарах з подвійними стінками. Зазвичай яхти використовують дизельні двигуни.
Фото: Feadship
Фото: Feadship
Розкішне судно має дві спальні, тренажерний зал, офіси та численні ванні кімнати. Також є джакузі, сауна і кабінети з камінами. На судні також є місце, де його власник може розмістити повноцінну бібліотеку.
На будівництво екологічно чистої супер’яхти пішло більше п’яти років, від проектування до завершення.
Варто зазначити, що у 2020 році в ЗМІ з’явилася низка повідомлень про те, що Feadship і дизайнерська фірма Sinot Yacht Architecture & Design отримали замовлення від мільярдера на будівництво цієї еко-яхти на водневих двигунах, але деталі, що підтверджують угоду з Гейтсом, залишалися невідомими.
Фото: Feadship
Фото: Feadship
Але інсайдери яхтової індустрії зазначали, що хоча в компаніях заперечують, що засновник Microsoft розробляє концепцію яхти на водні, усі знають, що «Білл Гейтс веде переговори про будівництво нової супер’яхти на невідомій верфі».
А вже цього місяця з’явилися новини, що Гейтс продає своє водневе суперсудно за 600 мільйонів доларів. А також меншу яхту Wayfinder «всього» за 25 мільйонів.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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