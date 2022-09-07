Перша партія української агропродукції прямує до Південної Кореї — Finance.ua

Перша партія української агропродукції прямує до Південної Кореї Вчора 15:37 — Казна та Політика

У рамках дії «зернового коридору» з порту «Південний» вперше здійснили відвантаження фуражного зерна до Південної Кореї.

Про це повідомила пресслужба компанії Posco International, передає AgroPortal.

З порту «Південний» ще в середині серпня вирушив балкер Bonita (прапор — Ліберія) з 61 тис. кукурудзи на борту. Його прибуття до порту Інчхон у Південній Кореї очікується наприкінці вересня.

«Корейська влада розраховує, що ця партія зерна допоможе полегшити нестачу кормів для великої рогатої худоби в країні. Адже дефіцит кормів на тлі міжнародної ситуації вже спричинив підвищення цін на худобу», — зазначається в повідомленні.

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