Пенсійний Фонд назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійний Фонд назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня (інфографіка)

Казна та Політика
500
З 1 жовтня в результаті проведених планових перерахунків зросли пенсії у 2,8 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 231 грн.
Про це повідомив Пенсійний Фонд.
Так, у зв’язку зі зміною мінімальної заробітної плати з (з 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 млн непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж чоловіки — не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.
До пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, розмір яких не перевищує 10 340,35 грн, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.
Пенсійний Фонд назвав середній розмір підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня (інфографіка)
У пенсіонерів, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 грн.
Якщо такі громадяни мають страховий стаж менший — доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 грн.
Місце для вашої реклами
При цьому, розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 грн, а в пенсіонерів у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 грн.
Читайте також
Крім того, в середньому на 701,14 грн збільшено мінімальні розміри пенсій по інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 14,1 тис пенсіонерів.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 жовтня середній розмір пенсії 10,7 млн пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України, становить 4 539,36 грн.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.