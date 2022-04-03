Пенсія з втрати годувальника: у Мінсоцполітики анонсували зміни — Finance.ua

Пенсія з втрати годувальника: у Мінсоцполітики анонсували зміни

Вчора 09:10 — Особисті фінанси

Пенсія з втрати годувальника: у Мінсоцполітики анонсували зміни

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що пенсію з втрати годувальника студенти денної форми навчання отримуватимуть без довідки з навчального закладу.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Як повідомляє міністр соціальної політики України Марина Лазебна, уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, згідно якого дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти про навчання.

«У найближчі місяці близько 10 тисяч дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника, досягнуть повноліття, але продовжать навчання у закладах професійної та вищої освіти. Вони мають право продовжувати отримувати цю пенсію. Але для цього необхідно надати довідку із закладу освіти. Також, на жаль, через воєнні дії, отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років. Призначатимуться нові пенсії. Для їхнього призначення також потрібна відповідна довідка. Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини. Тому ми напрацювали рішення, згідно якого дітям, у яких загинули батьки або інші годувальники, пенсія у разі втрати годувальника призначатиметься та її виплата продовжуватиметься після досягнення повноліття без такої довідки. Пенсійний фонд України самостійно отримуватиме дані про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти», — прокоментувала Лазебна.

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