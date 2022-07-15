Пекін скасує заборону на імпорт вугілля з Австралії — Bloomberg — Finance.ua
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Пекін скасує заборону на імпорт вугілля з Австралії — Bloomberg

Енергетика
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Китай планує скасувати майже дворічну заборону на вугілля з Австралії. Таким чином Пекін хоче запобігти енергетичній кризі, викликаній санкціями проти росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
У Китаї побоюються конкуренції на вугілля, коли санкції Заходу проти енергетики рф повністю набудуть чинності. Щоб уникнути перебоїв в подачі електроенергії, Пекін хоче збільшити поставки вугілля з інших країн.
За даними ЗМІ, одним з пунктів антикризового плану є відновлення імпорту вугілля з Австралії. Зазначається, що представник МЗС Китаю Ван Веньбін підтвердив, що країни готові відновити торговельні відносини.
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Чому Китай не купував австралійське вугілля

Як відомо, Австралія є одним з головних постачальників вугілля в світі. Китай, який раніше був найбільшим споживачем австралійського вугілля, ввів неофіційну заборону в кінці 2020 року.
Це сталося через загострення воєнних дій між Канберрою та Пекіном. Крім цього, Австралія заблокувала будівництво мобільних 5G-мереж компанією Huawei. Варто додати, що заборона стосувалася не тільки вугілля, а й інших товарів, таких як продукти харчування і алкоголь.
Після п’яти місяців повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Німеччина заявила, що повністю припинить закуповувати у рф нафту і вугілля.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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