Пекін скасує заборону на імпорт вугілля з Австралії — Bloomberg — Finance.ua

Пекін скасує заборону на імпорт вугілля з Австралії — Bloomberg Вчора 14:34 — Енергетика

Китай планує скасувати майже дворічну заборону на вугілля з Австралії. Таким чином Пекін хоче запобігти енергетичній кризі, викликаній санкціями проти росії.

Про це повідомляє Bloomberg

У Китаї побоюються конкуренції на вугілля, коли санкції Заходу проти енергетики рф повністю набудуть чинності. Щоб уникнути перебоїв в подачі електроенергії, Пекін хоче збільшити поставки вугілля з інших країн.

За даними ЗМІ, одним з пунктів антикризового плану є відновлення імпорту вугілля з Австралії. Зазначається, що представник МЗС Китаю Ван Веньбін підтвердив, що країни готові відновити торговельні відносини.

Чому Китай не купував австралійське вугілля

Як відомо, Австралія є одним з головних постачальників вугілля в світі. Китай, який раніше був найбільшим споживачем австралійського вугілля, ввів неофіційну заборону в кінці 2020 року.

Це сталося через загострення воєнних дій між Канберрою та Пекіном. Крім цього, Австралія заблокувала будівництво мобільних 5G-мереж компанією Huawei. Варто додати, що заборона стосувалася не тільки вугілля, а й інших товарів, таких як продукти харчування і алкоголь.

Після п’яти місяців повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Німеччина заявила, що повністю припинить закуповувати у рф нафту і вугілля.

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УНІАН За матеріалами:

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