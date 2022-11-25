Парламент Угорщини схвалить вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на першому засіданні у 2023 році – ЗМІ — Finance.ua
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Парламент Угорщини схвалить вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на першому засіданні у 2023 році – ЗМІ

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Парламент Угорщини ратифікує приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу під час першого засідання наступного року, заявив угорський прем’єр Віктор Орбан на брифінгу у Словаччині.
«Угорський парламент схвалить заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО на першій сесії законодавців наступного року, сказав Орбан», — інформує Bloomberg.
Агентство пише, що раніше цьогоріч представники угорської влади заявляли, що Будапешт висловить підтримку приєднанню Фінляндії та Швеції до НАТО до кінця 2022 року.
Наразі Туреччина та Угорщина ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. В Анкарі заявляють, що зроблять це, коли ці скандинавські країни виконають низку умов, прописаних в узгодженому між сторонами меморандумі. Зокрема, там є пункти про те, що Швеція та Фінляндія мають вжити заходів проти курдських угруповань, яких Анкара вважає терористичними. Також Анкара наполягає на екстрадиції низки діячів-курдів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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