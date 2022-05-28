Паливна криза: у Києві розпочато понад 120 перевірок АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Паливна криза: у Києві розпочато понад 120 перевірок АЗС

Вчора 16:00Енергетика
442
На сьогоднішній день понад 120 перевірок АЗС відкрито та проводяться розрахунки щодо нарахування за надмірну вартість бензину.
Про це повідомив начальник Головного Управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан, додавши, що на сьогоднішній день ціни на бензин у столиці стабілізувалися.
«У Києві стабілізувалася ситуація з ціною на бензин. Минулого тижня вона була 65-70 грн, а на сьогодні вже 52-57, не вище. Заправні станції видають бензин за талонами та за готівку, але бензин на сьогодні обмежений у Києві. Черги різко зменшилися. На сьогоднішній день понад 120 перевірок АЗС відкрито та проводяться розрахунки щодо нарахування за надмірну вартість бензину. Перевірки триватимуть наступного тижня», — розповів Рубан.
Місце для вашої реклами
За його словами, цього тижня було виявлено дві автозаправні станції, які працювали взагалі без документів.
«Одну з них департаментом благоустрою вже демонтовано», — сказав Рубан.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.