Паливна криза: у Києві розпочато понад 120 перевірок АЗС — Finance.ua

На сьогоднішній день понад 120 перевірок АЗС відкрито та проводяться розрахунки щодо нарахування за надмірну вартість бензину.
Про це повідомив начальник Головного Управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан, додавши, що на сьогоднішній день ціни на бензин у столиці стабілізувалися.
«У Києві стабілізувалася ситуація з ціною на бензин. Минулого тижня вона була 65-70 грн, а на сьогодні вже 52-57, не вище. Заправні станції видають бензин за талонами та за готівку, але бензин на сьогодні обмежений у Києві. Черги різко зменшилися. На сьогоднішній день понад 120 перевірок АЗС відкрито та проводяться розрахунки щодо нарахування за надмірну вартість бензину. Перевірки триватимуть наступного тижня», — розповів Рубан.