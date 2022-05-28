Паливна криза: у Києві розпочато понад 120 перевірок АЗС — Finance.ua

Паливна криза: у Києві розпочато понад 120 перевірок АЗС

Вчора 16:00 — Енергетика

На сьогоднішній день понад 120 перевірок АЗС відкрито та проводяться розрахунки щодо нарахування за надмірну вартість бензину.

Про це повідомив начальник Головного Управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан, додавши, що на сьогоднішній день ціни на бензин у столиці стабілізувалися.

«У Києві стабілізувалася ситуація з ціною на бензин. Минулого тижня вона була 65-70 грн, а на сьогодні вже 52-57, не вище. Заправні станції видають бензин за талонами та за готівку, але бензин на сьогодні обмежений у Києві. Черги різко зменшилися. На сьогоднішній день понад 120 перевірок АЗС відкрито та проводяться розрахунки щодо нарахування за надмірну вартість бензину. Перевірки триватимуть наступного тижня», — розповів Рубан.

За його словами, цього тижня було виявлено дві автозаправні станції, які працювали взагалі без документів.

«Одну з них департаментом благоустрою вже демонтовано», — сказав Рубан.

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