Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів

10.03.2022, 10:13Енергетика
213
Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до ШтатівПалата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів
Палата представників США схвалила заборону на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до Штатів.
Про це повідомляє CNN.
Палата схвалила законопроєкт переважною більшістю голосів — 414-17. Тепер він відправляється в Сенат.
Схвалений законопроєкт передбачає перегляд ролі росії у Світовій організації торгівлі та повторне затвердження закону Магнітського для посилення санкцій проти росії за порушення прав людини.
Законопроєкт закріплює законодавчі обмеження щодо імпорту нафти, оголошені президентом Джо Байденом.
За матеріалами: Українська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.