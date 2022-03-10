Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів — Finance.ua

Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів

Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів

Палата представників США схвалила заборону на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до Штатів.

Про це повідомляє CNN

Палата схвалила законопроєкт переважною більшістю голосів — 414-17. Тепер він відправляється в Сенат.

Схвалений законопроєкт передбачає перегляд ролі росії у Світовій організації торгівлі та повторне затвердження закону Магнітського для посилення санкцій проти росії за порушення прав людини.

Законопроєкт закріплює законодавчі обмеження щодо імпорту нафти, оголошені президентом Джо Байденом.

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