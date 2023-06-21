Пакистан і Китай уклали угоду на $4,8 млрд щодо будівництва атомної електростанції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пакистан і Китай уклали угоду на $4,8 млрд щодо будівництва атомної електростанції

Фондовий ринок
18
У вівторок, 20 червня, Пакистан і Китай підписали угоду щодо будівництва атомної електростанції потужністю 1200 МВт на суму $4,8 млрд
Про це заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, пише Reuters.
Зазначається, що робота над будівництвом проєкту під назвою Chashma 5 розпочнеться негайно, а знаходитись атомна електростанція буде в центральній провінції Пенджаб. Підтримка Китаю допоможе Пакистану відмовитися від залежності від викопного палива.
Відомо, що угода підписана між Китайською національною ядерною кооперацією та Пакистанською комісією з атомної енергії.
«Інвестиції Китаю в цей проєкт у розмірі 4,8 мільярда доларів голосно та чітко свідчать про те, що Пакистан є місцем, де китайські компанії та інвестори продовжують демонструвати свою довіру та впевненість», — сказав Шариф.
  • 1 квітня 2022 року повідомлялося, що Польща до 2040 року планує збудувати 6 атомних реакторів на кількох майданчиках. Міністерство клімату й довколишнього середовища Польщі має видати принципове рішення щодо будівництва першої атомної електростанції в країні до 13 липня.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.