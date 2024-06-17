P2P-перекази з українських карток на іноземні — Finance.ua
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P2P-перекази з українських карток на іноземні

Фінтех і Картки
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P2P-перекази з українських карток на іноземні
P2P-перекази з українських карток на іноземні
За даними Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ), 2023 року 9% від загальної кількості закордонних грошових переказів склали саме перекази з Німеччини до України.
Разом із цим найпростішим способом відправити гроші за кордон залишається переведення P2P з картки українського банку на картку іноземної (у нашому випадку — німецької). Такі перекази найкраще робити з валютних карток у євро. Якщо переказувати на закордонну картку з картки того ж ПУМБ, комісія за переказ становитиме 1% від суми транзакції.
Діють ліміти на суми, що відправляються:
  • не більше ніж еквівалент 29 999 грн на одну операцію;
  • не більше ніж еквівалент 89 999 грн на день;
  • не більше ніж еквівалент 100 тис. грн на місяць. Останній ліміт встановлено Національним банком.
За даними ПУМБ, середня сума переведення P2P на карту до Німеччини становить близько 300 доларів США.
Читайте більше в нашій статті:

Як відправити гроші з Німеччини до України і навпаки

За матеріалами:
Finance.ua
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