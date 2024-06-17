P2P-перекази з українських карток на іноземні — Finance.ua

P2P-перекази з українських карток на іноземні
За даними Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ), 2023 року 9% від загальної кількості закордонних грошових переказів склали саме перекази з Німеччини до України.
Разом із цим найпростішим способом відправити гроші за кордон залишається переведення P2P з картки українського банку на картку іноземної (у нашому випадку — німецької). Такі перекази найкраще робити з валютних карток у євро. Якщо переказувати на закордонну картку з картки того ж ПУМБ, комісія за переказ становитиме 1% від суми транзакції.
Діють ліміти на суми, що відправляються:
- не більше ніж еквівалент 29 999 грн на одну операцію;
- не більше ніж еквівалент 89 999 грн на день;
- не більше ніж еквівалент 100 тис. грн на місяць. Останній ліміт встановлено Національним банком.
За даними ПУМБ, середня сума переведення P2P на карту до Німеччини становить близько 300 доларів США.
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