П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини — Finance.ua

П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини

До Реєстру об'єктів культурної спадщини внесли п’ять будівель у Києві. Це потрібно для їхнього збереження від знесення та радикальної перебудови.

Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.

Зазначається, що історичні будівлі, яким не надано статус пам’яток архітектури, і дійсно цінні приклади культури зносять щомісяця. «Проблема полягає в тому, що громадськість дізнається про це тоді, коли вже почалися якісь руйнування, а органи охорони потім розводять руками», — додають в інституції.

Експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП ухвалила рішення про внесення до Реєстру об'єктів культурної спадщини як пам’ятки архітектури та історії таких будівель:

1. Житловий будинок, 1899, в якому жили М. Анцифєров, О. Давидов, М. Пасічник, С. Пекар, перебував Г. Мачтет за адресою: Десятинний провулок, 7, у Шевченківському районі Києва.

2. «Будинок-пам'ятка історії» за адресою: Музейний провулок, 8(8-А) у Печерському районі м. Києва.

3. «Житловий будинок, в якому містилися правління Київського товариства фотографів-аматорів „Дагер“, управління Київської залоги Української Держави, штаби Збірного корпусу та Київської добровольчої дружини» за адресою: вулиця Прорізна, 23- А у Шевченківському районі м. Києва.

4. «Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського» за адресою: Голосіївський проспект, 3 у Голосіївському районі м. Києва.

5. «Будинок меблів» за адресою: бульвар М. Міхновського (Дружби народів), 23 у Печерському районі м. Києва.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.