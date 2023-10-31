П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини — Finance.ua

П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини
До Реєстру об'єктів культурної спадщини внесли п’ять будівель у Києві. Це потрібно для їхнього збереження від знесення та радикальної перебудови.
Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.
Зазначається, що історичні будівлі, яким не надано статус пам’яток архітектури, і дійсно цінні приклади культури зносять щомісяця. «Проблема полягає в тому, що громадськість дізнається про це тоді, коли вже почалися якісь руйнування, а органи охорони потім розводять руками», — додають в інституції.
Експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП ухвалила рішення про внесення до Реєстру об'єктів культурної спадщини як пам’ятки архітектури та історії таких будівель:
- 1. Житловий будинок, 1899, в якому жили М. Анцифєров, О. Давидов, М. Пасічник, С. Пекар, перебував Г. Мачтет за адресою: Десятинний провулок, 7, у Шевченківському районі Києва.
- 2. «Будинок-пам'ятка історії» за адресою: Музейний провулок, 8(8-А) у Печерському районі м. Києва.
- 3. «Житловий будинок, в якому містилися правління Київського товариства фотографів-аматорів „Дагер“, управління Київської залоги Української Держави, штаби Збірного корпусу та Київської добровольчої дружини» за адресою: вулиця Прорізна, 23- А у Шевченківському районі м. Києва.
- 4. «Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського» за адресою: Голосіївський проспект, 3 у Голосіївському районі м. Києва.
- 5. «Будинок меблів» за адресою: бульвар М. Міхновського (Дружби народів), 23 у Печерському районі м. Києва.
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