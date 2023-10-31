П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини

Казна та Політика
28
П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини
П’ять будівель Києва визнали об'єктами культурної спадщини
До Реєстру об'єктів культурної спадщини внесли п’ять будівель у Києві. Це потрібно для їхнього збереження від знесення та радикальної перебудови.
Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.
Зазначається, що історичні будівлі, яким не надано статус пам’яток архітектури, і дійсно цінні приклади культури зносять щомісяця. «Проблема полягає в тому, що громадськість дізнається про це тоді, коли вже почалися якісь руйнування, а органи охорони потім розводять руками», — додають в інституції.
Експертна комісія з питань обліку об'єктів культурної спадщини МКІП ухвалила рішення про внесення до Реєстру об'єктів культурної спадщини як пам’ятки архітектури та історії таких будівель:
  • 1. Житловий будинок, 1899, в якому жили М. Анцифєров, О. Давидов, М. Пасічник, С. Пекар, перебував Г. Мачтет за адресою: Десятинний провулок, 7, у Шевченківському районі Києва.
  • 2. «Будинок-пам'ятка історії» за адресою: Музейний провулок, 8(8-А) у Печерському районі м. Києва.
  • 3. «Житловий будинок, в якому містилися правління Київського товариства фотографів-аматорів „Дагер“, управління Київської залоги Української Держави, штаби Збірного корпусу та Київської добровольчої дружини» за адресою: вулиця Прорізна, 23- А у Шевченківському районі м. Києва.
  • 4. «Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського» за адресою: Голосіївський проспект, 3 у Голосіївському районі м. Києва.
  • 5. «Будинок меблів» за адресою: бульвар М. Міхновського (Дружби народів), 23 у Печерському районі м. Києва.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.