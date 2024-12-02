Овочі борщового набору утричі дорожчі, ніж торік — Finance.ua

Овочі борщового набору утричі дорожчі, ніж торік Сьогодні 05:55

Овочі борщового набору утричі дорожчі, ніж торік

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на овочі борщового набору зросли в середньому втричі.

Про це повідомляє пресслужба гуртового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», що у Львові.

Середні ціни на основні овочів «борщового набору» на цьому ринку:

Картопля стандарт: 21 грн/кг (минулоріч було 9 грн/кг);

Капуста білоголова: 25 грн/кг (було 6,8 грн/кг);

Морква стандарт: 21,5 грн/кг (було 7 грн/кг);

Буряк столовий: 15 грн/кг (було 7,5 грн/кг);

Цибуля ріпчаста жовта: 15 грн/кг (було 10,5 грн/кг).

На думку Тетяни Попович, керівниці відділу маркетингу ринку «Шувар», така ситуація зумовлена несприятливими погодними умовами, які вплинули на врожайність, а також підвищенням витрат на виробництво та логістику.

Деякі позиції, такі як капуста та цибуля, можуть бути в дефіциті через зниження врожайності, що призводить до збільшення імпорту для задоволення внутрішнього попиту.

Прогнози на кінець 2024 — початок 2025 року вказують на можливе подальше зростання цін на овочі «борщового набору» через сезонне зменшення пропозиції та підвищення витрат на зберігання. Очікують щомісячне підвищення цін на 2−3% у зимовий період.

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