Овочі борщового набору різко подешевшали — Finance.ua
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Овочі борщового набору різко подешевшали

Особисті фінанси
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Овочі борщового набору різко подешевшали
Овочі борщового набору різко подешевшали
Нестабільність у країні гостро зачепила овочівництво. Пакет «борщового набору» як для населення нині має прекрасну ціну, а для виробника — катастрофічну.
Про це розповів Іван Стефанишин, радник директора з питань агропромислового комплексу гуртового ринку «Шувар».
«Ціни на овочі досягли нижньої планки. У порівнянні з минулорічними хіба що буряки й картопля приблизно залишилися одної вартості, решта різко пішли донизу. По цибулі ціна знизилась до 14 грн/кг на гуртовому ринку „Шувар“, а була 23 грн минулоріч. Морква — стала 17 грн/кг, а була 21 гривню. Буряки зараз 8,5 грн/кг, були 10, картопля сьогодні на рівні 8 грн/кг, а була 8,2», — зазначив Іван Стефанишин.
Також, за його словами, різко впала ціна капусти. На сьогодні гуртова вартість — 7 грн/кг, тоді як торік було 22 грн/кг.
«Багато підприємців прогоріли також на цибулі. Минулоріч в зимово-весняний період були високі ціни на цибулю і дехто прийняв це як можливість заробітку. Понасівали-понасаджували дуже багато, і пропозиція перевищила попит. Ціна кілограма цибулі впала до 14 гривень за кілограм при очікуванні близько 30», — зазначив експерт.
За його словами, такий цінопад можна пояснити, зокрема, і нагнітанням інформації про прогнозований дефіцит через втрати Херсонщини в частині агросектору та ранніх овочів.
«Посаджено було дуже багато борщового набору, і нема на нього попиту — пропозиція завелика. Це свідчить про нестабільність нашого виробництва і бажання заробити за день купу грошей. В агросекторі так не буває. Тут повинна бути системна робота, яка давала б можливість отримати урожай відповідної якості та потрібної кількості. Акцент виробничий сьогодні змістився в бік західних областей України. Величезні тоннажі овочів вирощують на Закарпатті й Тернопільщині. Також Львівщина, Волинь, Рівне. Ці регіони продукують основний кошик борщового набору, тут його близько 70%», — підсумував Іван Стефанишин.
За матеріалами:
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