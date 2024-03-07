Отримайте помічник із лайфхаками по дорогах Європи безкоштовно — Finance.ua

Отримайте помічник із лайфхаками по дорогах Європи безкоштовно Сьогодні 16:40 — Особисті фінанси

Дороги в Європі відрізняються від звичних для українців наявністю платних трас, ділянок, мостів, також кожна країна має свої правила паркування та ціни.

Щоб вам було легше орієнтуватися на дорозі в будь-якій країні Європи, ми створили електронний помічник у поїздках на авто по Європі, в якому зібрали всю важливу інформацію для водіїв.

Електронний помічник в поїздках на авто по Європі включає в себе:

🗒️ список платних доріг Європи за країнами;

📝 нюанси, де купити віньєтки, та методи оплати;

🅿️ рекомендації з паркування;

⚠️ список країн із платними ділянками.

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