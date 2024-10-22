Освітні документи з «Дії» тепер можна автоматично додати в резюме — Finance.ua
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Освітні документи з «Дії» тепер можна автоматично додати в резюме

Особисті фінанси
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Освітні документи з «Дії» тепер можна автоматично додати в резюме
Освітні документи з «Дії» тепер можна автоматично додати в резюме
Освітні документи з «Дії» тепер можна автоматично додати в резюме на платформі Robota.ua.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, компанія Robota.ua під’єднала шеринг освітніх документів через «Дію», щоб користувачі могли заповнити блок про освіту у резюме за лічені секунди.
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«Крім того, біля назв освітніх закладів з’явиться спеціальна відмітка — логотип Дії. Це додатковий бонус до вашого резюме. Так показуєте роботодавцям, що освіта верифікована, адже дані підтягнулися з державного реєстру», — зауважив міністр.
Щоб скористатися автозаповненням блоку про освіту на Robota.ua, у «Дії» потрібно мати освітні документи та активований «Дія.Підпис». А далі:
  1. Зареєструйтеся за номером телефону або увійдіть на платформу Robota.ua.
  2. Під час створення резюме виберіть опцію «Заповнити через Дію».
  3. Вкажіть бажану посаду та місто. Далі натисніть «Перейти в Дію.
  4. Вас переадресує в застосунок «Дія». Підтвердьте відправлення копій документів про освіту. За кілька секунд освітні дані автоматично додадуться до резюме.
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