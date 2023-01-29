Острови Європи, які найкраще підходять для поціновувачів усамітнення — Finance.ua

Острови Європи, які найкраще підходять для поціновувачів усамітнення Сьогодні 17:13 — Особисті фінанси

Європа знаменита великою кількістю прилеглих островів на будь-який смак і бюджет, проте деякі з них, на зразок Міконоса, Ібіци або Санторіні, буквально забиті туристам. Проте, для тих, хто любить більш усамітнений відпочинок, знайдеться чимало менш відомих, але настільки ж прекрасних місць.

Найкращі острови в Європі для усамітнення

На цих островах ви зможете приїхати, щоб позбутися галасливих натовпів і стати ближче до природи:

Схірмонніког, Нідерланди

Одна з найспокійніших острівних втеч Європи чекає на Схірмонніког на Західно-Фризських островах, розташованих біля північного узбережжя Нідерландів.

Шир, як місцеві жителі називають свій острів, є самотнім містечком, де проживає лише 950 людей. Це насамперед національний парк, вкритий дюнами та лісами та з одними з найчистіших пляжів Європи.

Хеймаей, Вестманнаейяр, Ісландія

Острів Хеймаей у Вестманнаейярі біля південного узбережжя Ісландії, на якому мешкає більше птахів-тупиків, ніж людей, виглядає як із книжки оповідань — смарагдово-зелені скелі, широкі чорні піщані пляжі і морські печери.

Лише близько 4 500 людей поділяють Вестманнейяр з майже мільйоном пар тупиків, які складають найбільшу атлантичну колонію тупиків на планеті.

Флорес, Азорські острови, Португалія

Насичено-блакитні кратерні озера, яскраві зелені схили, глибокі долини, водоспади та киплячі гарячі джерела — мрія кожного соло-мандрівника.

На острові Флорес проживає приблизно 3 400 людей.

Наустхольмен, Норвегія

Гості Наустхольмена зупиняються в номерах, розташованих у 3 будинках на острові, і проводять дні, катаючись на байдарках до білих піщаних пляжів, омитих темно-блакитними водами, або пішохідно подорожують на найближчі вершини, щоб побачити Лофотенські острови на півночі.

Вони також можуть просто гойдатися або ночувати в гамаку і взагалі нічого не робити, оточені тишею та красою цього глухого місця.

Острів Тірі, Шотландія

Один погляд на бірюзові та глибокі сапфірові води та ідеальні хвилі для серфінгу, що накочуються на його береги, і стає зрозумілим, чому острів Тірі іноді називають Гаваями Півночі.

Ви матимете у своєму розпорядженні переважно рівнинні пішохідні та велосипедні маршрути острова та 46 миль чудових пляжів.

Архіпелаг Берланга, Португалія

Один із найдивовижніших острівних напрямків Португалії, який входить до списку ЮНЕСКО, чекає на відвідувачів.

Берленгас Гранде має кемпінги, відкриті протягом літа, де гості можуть переночувати та почуватися на самоті під Чумацьким Шляхом

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