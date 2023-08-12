Особливості життя у Франції: вартість оренди, продуктів та утримання авто — Finance.ua

Особливості життя у Франції: вартість оренди, продуктів та утримання авто Сьогодні 17:27 — Особисті фінанси

Особливості життя у Франції: вартість оренди, продуктів та утримання авто

Витрати на оренду житлау Франції складають найбільшу статтю видатків з сімейного бюджету французів. Найдорожче буде винайняти квартиру у столиці країни.

Ціни в Парижі стартують від 500 євро за малесеньку квартиру площею 9 — 10 квадратних метрів, де вітальня, кухня та спальня — в кімнаті. За більш комфортне житло треба викласти від 1 000 євро.

В інших найбільших французьких містах — Марселі та Ліоні - рівень цін на оренду на порядок нижче. А в маленьких — винаймання однокімнатної квартири обійдеться десь у 300 — 400 євро.

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Зазвичай квартири здають в оренду без меблів. Можливо орендувати й вже облаштоване житло, але ціна, звісно, буде вищою.

На умеблювання пустої квартири треба буде витратити немало коштів, тому що купувати потрібно буквально все — від холодильника до тарілок з виделками. Але, на щастя, майже в кожному місті є ринки, де можна купити вживані меблі та побутову техніку. Ціни тут значно нижчі, до прикладу:

холодильник — 60 євро;

пральна машина — 100 євро;

мікрохвильова піч — 25 євро;

стіл — від 10 до 20 євро;

диван — 100 євро.

Вартість комунальних послуг в середньому становить 150 євро на місяць. Доступ до інтернету обійдеться ще у 20 — 30 євро, а мобільний зв’язок — від 5 євро.

При винайманні квартири сторони укладають договір оренди. Орендар повинен внести заставу у розмірі щонайменше місячної плати.

Поширеною практикою є внесення у договір поручителя на випадок, якщо орендар буде не в змозі оплатити ренту або пошкодить майно. Окремо у документі може бути прописаний пункт про доброзичливість до сусідів.

Вартість продуктів у Франції

За останній рік ціни на продукти у Франції, як і взагалі в Європі, виросли. У 2023 році в магазинах цінники такі:

хліб — від 1,6 євро;

молоко — 1 євро/літр;

сир — від 9 євро/кілограм;

курка — від 5 євро/кілограм;

яловичина — близько 20 євро/кілограм;

банани — 2 євро/кілограм;

персики — 2 — 3 євро/кілограм;

кавуни — 3 євро/кілограм.

В містах також працюють ринки. Ціни в мережевих супермаркетах значно нижчі, ніж на базарі, проте якість продуктів поступається.

На сім'ю з двох осіб місячні витрати на продукти становлять близько 500 євро. У неділю більшість магазинів не працюють.

Транспорт у країні

У великих французьких містах система громадського транспорту дуже розвинена. Наприклад, паризький метрополітен має 16 ліній.

Вартість однієї поїздки на метро або автобусі складає 2 — 2,5 євро. Однак ціна також залежить від того, скільки зон охоплює маршрут. Місячний абонемент, дійсний на всі види транспорту, коштує 80 євро.

За межами великих міст ситуація з громадським транспортом гірша. В містечках автобуси їздять рідко, тому без автівки не обійтись.

Наприклад, часто на роботу доводиться їхати за 20 — 30 кілометрів від дому. Вартість палива у Франції така:

дизель — 1,8 євро/літр;

бензин — 1,9 євро/літр;

газ — близько 1 євро/літр.

Обмеження швидкості в містах — 50 кілометрів на годину, за містом — від 80 до 110 кілометрів на годину, на шосе — 130 кілометрів на годину. Під час дощу максимальна дозволена швидкість руху за містом та на шосе — до 110 кілометрів на годину.

За порушення правил дорожнього руху передбачено штрафи. Наприклад, за не пристебнутий пасок безпеки, перевезення дитини до 10 років без автокрісла або перевищення швидкості накладається штраф від 135 до 750 євро.

Щодо обслуговування та ремонту автівки, то перед тим, як їхати на СТО, треба порівняти ціни в майстернях. Різниця на одну й ту саму послугу на кількох СТО може бути дуже суттєва.

Рівень бюрократії у Франції, як і у більшості європейських країн, достатньо високий. Звертатися в державні та муніципальні установи можна як звичайним листом, так і електронною поштою.

Але відповідь треба чекати від тижня до кількох місяців. Не можна назвати швидкою і французьку банківську систему.

До прикладу, якщо вдалося оформити банківську картку лише за тиждень, то за французькими мірками — це дуже швидко. Зазвичай процес може тягнутися місяць і більше.

Також треба пам’ятати, що банки встановлюють певні ліміти на картки для зняття готівки та оплату. Наприклад, деякі банки дозволяють зняти не більше 400 євро на тиждень, а за 30 днів витратити не більше 1 200 євро.

Ліміти бувають різні - все залежить від банку та самої картки (звичайна, золота тощо). Тому варто або мати готівку про запас, або картку іншого банку.

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