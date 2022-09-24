Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири — Finance.ua
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Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири

Нерухомість
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У Києві знову почав зростати попит на оренду житла. Показники пошуку житла в столиці повернулися до довоєнних та навіть їх перевищили.
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
Як повідомляють аналітики, згідно з показниками bird, показники попиту на оренду житла у Києві зараз 120% порівняно з періодом до 24 лютого.
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
Це пов’язано з тим, що люди активно повертаються до столиці та перебираються до Києва з інших регіонів. При цьому ціни сильно не зросли та підвищилася оренда лише на 2 та 3-кімнатні квартири. Ціни на оренду 1-кімнатних квартир поки що тримаються на одному рівні.
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Києві перед війною була близько 13 тисяч гривень, у вересні таку квартиру можна орендувати за 9 тисяч гривень.
Ціна оренди 2-кімнатної квартири порівняно із зимою значно впала. У лютому орендодавці хотіли близько 21 тисячі гривень, зараз за оренду такої квартири просять 14 тисяч гривень.
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
Більш сильно впали ціни на оренду 3-кімнатних квартир. До війни ціна становила близько 46 тисяч гривень, у вересні орендувати у столиці таку квартиру можна за 20 тисяч гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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