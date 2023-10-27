Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни — Finance.ua
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Оренда квартир у Чехії подорожчала: ціни

Нерухомість
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Середня орендна плата в Чехії помітно збільшилася, досягнувши позначки 293 крони за квадратний метр у третьому кварталі (зростання на 4,6% у квартальному обчисленні). Найбільше зростання цін спостерігалося у Празі, де орендарі в середньому платили 388 крон за квадратний метр, що на 4,3% більше, ніж у попередньому кварталі, повідомили місцеві ріелтери.
Високі відсоткові ставки продовжують створювати перепони для тих, хто прагне придбати власне житло, а отже, зростає інтерес до оренди. Там, де попит перевищує пропозицію, ціни зазвичай йдуть нагору.
Петр Гана, директор відділу нерухомості та будівництва в Deloitte, підкреслив, що середня орендна плата в Чехії зросла більш ніж на 4%, що є відносно високим зростанням у порівнянні з попередніми періодами.
У Празі ціни на оренду зростали найшвидше. У Празі 1 ціна зросла на 8,2% і сягнула 475 крон за квадратний метр. Аналогічне зростання спостерігалося у Празі 6 (7,7%, до 365 крон за квадратний метр), Празі 8 (7,3%, до 397 крон) та Празі 7 (7,2%, до 402 крон). Однак у Празі 3 ціни на оренду залишалися на рівні 410 крон за квадратний метр, і в Празі 9 вони піднялися незначно, лише на 1,6%, досягнувши 371 крону за квадратний метр.
За межами столиці найвища орендна плата спостерігається у Брно, де середня ціна становить 350 крон за квадратний метр. Далі йде Пардубіце з ціною 266 крон за квадратний метр на місяць, а також Середньочеський край, Злін і Градец-Кралове.
Найнижча орендна плата зазначається у Карловарському краї, де ціна за квадратний метр становить 184 крони на місяць. У Моравсько-Сілезькому краї орендарі платять 185 крон за квадратний метр, а в Устецькому краї - 189 крон.
Найшвидше квартальне зростання орендної плати, що склало від 6 до 11%, було зафіксовано у Брно, Пардубиці, Ліберецькому краї та Чеську-Будеєвиці.
Незважаючи на загальне зростання орендних плат у більшості регіонів, середні ціни на оренду знизилися у чотирьох місцях. Наприклад, у Карловарському краї ціна оренди впала на 2,1% у квартальному вирахуванні, у Йиглаві — на 1,7%, а в Середньочеському та Пардубицькому краях — менш ніж на 1%.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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