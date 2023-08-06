Оренда авто в Україні для іноземців: що потрібно знати, щоб взяти автомобіль напрокат — Finance.ua

Оренда авто в Україні для іноземців: що потрібно знати, щоб взяти автомобіль напрокат Сьогодні 13:10 — Технології&Авто

Оренда авто в Україні для іноземців: що потрібно знати, щоб взяти автомобіль напрокат

В Україні працюють не лише національні прокатні компанії, але й багато міжнародних фірм, сервіс яких призначений саме на іноземців. Крім цього, орендувати автомобіль у великих містах можна за допомоги сервісу каршеринга прямо через додаток у смартфоні, не відвідуючи офіс чи сервісну станцію.

Прокат автомобіля в Україні можливий, як на короткий, так і на тривалий термін. Тобто іноземець може орендувати авто, як для однієї поїздки, так і на місяць або рік. Зауважимо, що довготривала оренда обійдеться значно дешевше, адже багато компаній пропонують гарні знижки.

Як правило, автомобілі передають в оренду чистими та з повним баком пального. Це означає, що при поверненні автомобіля необхідно його помити та заправити. Але якщо такої можливості немає, є опція фінансового відшкодування. Тобто замість фактичної мийки та заправлення орендар оплачує вартість цих послуг (додатково, або коштом завдатку, якщо такий було передбачено).

Як іноземцю орендувати авто в Україні

Прокатні компанії мають типові вимоги до водіїв, які хочуть взяти авто в оренду (вони стосуються, як іноземців, так і громадян України):

— обмеження у віці (від 21−23 років);

— обмеження щодо стажу водіння (мінімум 2−3 роки).

Варто зауважити, що людині можуть відмовити у передачі автомобіля без пояснення причини. Це стосується випадків, коли орендар має ознаки нетверезого стану, або поводиться неадекватно.

Документи, необхідні іноземцю для оренди авто в Україні:

1. Паспорт, який використовувався для в'їзду в Україну

2. Водійське посвідчення

Зверніть увагу, що у більшості випадків орендар має вносити заставу, яку слугує гарантією на випадок пошкодження автомобіля під час експлуатації. Якщо при перевірці авто не виявлено пошкоджень, то застава у повному розмірі повертається орендарю при поверненні транспортного засобу.

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