OPPO презентує перший смарт-годинник зі Snapdragon W5 Gen 1 — Finance.ua
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OPPO презентує перший смарт-годинник зі Snapdragon W5 Gen 1

Фондовий ринок
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Компанія Qualcomm буквально вчора анонсувала вихід нових платформ для смарт-годинників Snapdragon W5 та Snapdragon W5+, і вже зараз стало відомо, яким буде перший смарт-годинник, що отримає нову платформу. Так, перше рішення на Snapdragon W5 презентує компанія OPPO — ним стане OPPO Watch 3, презентація якого запланована вже на серпень.
OPPO презентує перший смарт-годинник зі Snapdragon W5 Gen 1
Інформацією про майбутню презентацію поділився віце-президент OPPO Франко Лі. Він згадує про OPPO Watch 3, як про модельний ряд, тому варто очікувати появи хоча б у одній моделі нової платформи Snapdragon W5. Незважаючи на те, буде новий смарт-годинник доступним на глобальному ринку чи ні, він буде цікавим для порівняння з моделями на актуальній на даний момент платформі Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (а також її Plus-версії).
Після цього свої рішення на Snapdragon W5 мають презентувати Mobvoi — нове покоління TicWatch (ймовірно, TicWatch Pro 4), може стати першим смарт-годинником зі Snapdragon W5+. Згідно з попередніми даними, у модельний ряд OPPO Watch 3 увійдуть три моделі, у всіх буде високе відношення дисплея до переднього корпусу та квадратний дизайн. Годинники мають бути доступними в чорному, сріблястому, темно-сірому та світло-золотому кольорах.
За матеріалами:
ITsider.
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