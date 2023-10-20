OpenAI веде переговори про продаж акцій, капіталізація компанії становить $86 млрд — Finance.ua
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OpenAI веде переговори про продаж акцій, капіталізація компанії становить $86 млрд

Фондовий ринок
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OpenAI веде переговори про продаж акцій, капіталізація компанії становить $86 млрд
OpenAI веде переговори про продаж акцій, капіталізація компанії становить $86 млрд
OpenAI веде переговори про продаж акцій існуючих співробітників, оцінивши їх в $86 млрд.
Про це пише Bloomberg.
Стартап у сфері штучного інтелекту, що стоїть за ChatGPT, веде переговори з потенційними інвесторами про угоду, відому як тендерна пропозиція, пише видання. Фірма ще не завершила розподіл коштів, і умови ще можуть змінитися, додає Bloomber.
OpenAI, 49% акцій якої належать корпорації Microsoft, очолюють генеральний директор Сем Альтман і президент Грег Брокман. З вартістю $86 млрд вона обійде такі компанії, як Stripe і китайський онлайн-ритейлер Shein, і стане однією з найцінніших компаній у світі, що перебувають у приватній власності, після SpaceX Ілона Маска і материнської компанії TikTok — ByteDance.

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Нагадаємо, раніше OpenAI вів переговори про залучення $1 млрд від SoftBank для створення пристроїв на базі ШІ.
Сем Альтман, керівник OpenAI, звернувся до компанії Айва LoveFrom для розробки першого споживчого пристрою творця ChatGPT, йдеться в повідомленні.
Обговорення є «серйозними», але угоду ще не укладено, і може пройти кілька місяців, перш ніж про це буде офіційно оголошено, пише Reuters, додаючи, що Сон, Альтман і Айв обговорили створення компанії, яка б використовувала таланти і технології трьох груп.
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