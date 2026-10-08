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OpenAI почала розгортати GPT-6 для всіх користувачів ChatGPT

Технології&Авто
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Розгортання GPT-6 та Intelligent UI по всьому світу для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise почалося 7 жовтня
Розгортання GPT-6 та Intelligent UI по всьому світу для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise почалося 7 жовтня
OpenAI почала розгортати моделі GPT-6 у ChatGPT для усіх користувачів разом із новим інтерактивним інтерфейсом Intelligent UI.
Тепер текстові відповіді у чаті будуть доповнюватись графіками, схемами та іншими візуальними елементами, з якими користувач зможе взаємодіяти.

Як працюватиме Intelligent UI

ChatGPT сам визначатиме, який формат обрати для конкретного запиту. Наприклад, для порівняння чогось чатбот зможе видати два відповідні графічні блоки поряд, а під час планування подорожі — покаже карту і додаткові примітки. Серед інших прикладів OpenAI згадує інтерактивний калькулятор або ж навіть мінігру.
Якщо ж користувач захоче зменшити кількість інтерактивних відповідей, то така можливість передбачена в налаштуваннях.

Коли GPT-6 стане доступною для користувачів

Розгортання GPT-6 та Intelligent UI по всьому світу для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise почалося 7 жовтня. Із 8 жовтня нові можливості почали ставати доступними також користувачам тарифів Go та Free.
Користувачі дорожчих передплат отримають доступ до моделі GPT-6 Sol, тоді як власникам бюджетної передплати та безплатного тарифу буде доступна GPT-6 Luna.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат ботШІ
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