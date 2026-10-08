OpenAI почала розгортати GPT-6 для всіх користувачів ChatGPT
GPT-6 and Intelligent UI, now rolling out in ChatGPT for everyone. Intelligent UI in ChatGPT delivers fast, interactive answers that make everyday questions more visual, complex topics easier to grasp, and interactive tools for your task available on the spot. https://t.co/XL2gDCPBwG— OpenAI (@OpenAI) October 7, 2026
Як працюватиме Intelligent UI
Коли GPT-6 стане доступною для користувачів
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