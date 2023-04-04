ОПЕК+ можуть завадити планам Центральних банків розвинених країн досягти зниження інфляції — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ОПЕК+ можуть завадити планам Центральних банків розвинених країн досягти зниження інфляції 04.04.2023, 12:17 — Валюта

Країни ОПЕК+ минулими вихідними ухвалили рішення добровільно скоротити щомісячний видобуток. Подібний крок мотивується прагненням зберегти баланс попиту та пропозиції на світовому ринку нафти та підтримати цінову стабільність. Однак для широкого загалу рішення ОПЕК+ стало несподіванкою. Ціни на «чорне золото» у понеділок зросли більш як на 9%. Опосередковано вони можуть призвести до відновлення зростання інфляції в усьому світі. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Облікова ставка ФРС США (%). Джерело: bloomberg.com

Щоб стримати зростання цін на нафту США довелося витратити неабияку кількість своїх стратегічних запасів. Тепер усі їхні зусилля можуть виявитися марними. Вищі ціни на енергоносії здатні підштовхнути інфляцію і поставити у скруту ФРС. Регулятор буде змушений застосовувати у своїй монетарній політиці «жорсткіші» заходи. На тлі банківської кризи та нещодавнього рішення підвищити облікову ставку це може призвести до рецесії у всій економіці США.

Для її подолання Федрезерв буде змушений почати проводити «м’якшу» грошово-кредитну політику. Це, у свою чергу, з високою ймовірністю призведе до подорожчання всіх сировинних активів, і нафта не стане винятком. Через це проблема інфляції ще більше загостриться. Подібний сценарій вкрай негативно вплине на рейтинги чинного Президента США та його адміністрації. Подібні політичні ризики інвестори також змушені враховувати.Аналітики Goldman Sachs вже підвищили свій прогноз щодо вартості нафти марки Brent до 95 доларів США за барель. Водночас низка інвестиційних фондів оголосила про зміну своєї стратегії на ринку енергоресурсів. Учасники ринку готуються до того, що інфляційний тиск лише наростатиме. У ЄС також не готові до нового «витку» цінового зростання. Незважаючи на те, що показник загальноєвропейської інфляції знижується, вартість продуктів харчування продовжує зростати.

Уряди країн Євросоюзу вже запровадили низку податкових пільг на товари першої необхідності, проте їх зусиль виявилося замало. Все це провокує соціальну напругу. У ЄЦБ у плані «посилення» монетарної політики можливостей істотно менше, ніж у ФРС, а рішення ОПЕК+ лише збільшує ризик рецесії в ЄС.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.