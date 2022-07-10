Онлайн-сервіс перевірки посвідчення водія відновив роботу — Finance.ua

Онлайн-сервіс перевірки посвідчення водія відновив роботу Вчора 19:12 — Особисті фінанси

Онлайн-сервіс перевірки посвідчення водія відновив роботу

Сервісні центри МВС докладають усіх необхідних зусиль, аби з урахуванням заходів безпеки поновити максимальний перелік послуг, що надаються.

На сайті Головного сервісного центру МВС відновлено роботу онлайн-сервісу перевірки посвідчення водія.

Чим це корисно

У МВС кажуть, що досі з’являються повідомлення на різних ресурсах, де громадяни під виглядом «справжніх» оформлюють підроблені посвідчення водія.

Виявляє ці підробки Національна поліція під час перевірки на дорозі або ж горе-покупці чи роботодавці самі звертаються до МВС, аби перевірити водійське посвідчення.

Також цей сервіс може бути корисним для закордонних роботодавців. За його допомогою можна перевірити інформацію стосовно видачі та чинності посвідчення водія в Україні.

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