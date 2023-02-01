Окупанти продовжують постачати викрадене українське зерно в Сирію — Finance.ua

Окупанти продовжують постачати викрадене українське зерно в Сирію Сьогодні 17:34 — Аграрний ринок

російські загарбники продовжують вивозити в Сирію зерно, яке викрадають на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

«Зерно з півдня України вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак — Бердянськ, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що для вивозу українського зерна росіяни використовують маршрут Маріуполь — Таганрог. Також окупанти цією дорогою доставляють викрадений лом металів зі знищених міст, зокрема з того ж таки Маріуполя.

«Раніше окупаційна адміністрація Запорізької області відзвітувала про реалізацію 300 тисяч тонн зернових, олійних та зернобобових культур у 2022 році. Гауляйтери заявили, що для приймання сільськогосподарської продукції у регіоні створено 10 філій ДП „Державний зерновий оператор“, яке й потім перепродало зерно», — пояснили у Центрі національного спротиву.

росіяни використовують так званий «Державний зерновий оператор» для того, аби місцеві фермери за безцінь віддавали зерно. А далі це зерно передавалось дотичним до окупантів структурам й ті перепродавали його за ринковими цінами.

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