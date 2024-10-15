Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи — Finance.ua

Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи Сьогодні 06:17 — Особисті фінанси

Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи

Довіреність — це юридичний інструмент, який надає можливість одній особі (представнику) вчиняти юридично значимі дії від імені та в інтересах іншої особи — довірителя.

Що правда, а що міф про довіреність в умовах воєнного часу — пояснили фахівці Юридичного порадника ВПО.

Довіреність може бути викладена не на бланку, а на звичайному білому папері

Це правда.

Довіреність, викладена на білому НЕбланковому папері, яка містить реквізити нотаріуса (герб, найменування державної нотаріальної контори/прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса (приватного нотаріуса), місцезнаходження державної нотаріальної контори/приватного нотаріуса), скріплена його підписом та печаткою, на час воєнного часу та на 1 місяць після його скасування (закінчення) прирівнюється до такої, яка викладена на бланку нотаріального документа.

Для перевірки дійсності такої довіреності заінтересована особа звертається з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення ним такої довіреності.

Під час дії воєнного стану можна зробити довіреність онлайн

Це міф.

Для оформлення довіреності існує спеціальна процедура, яка включає у себе процедуру встановлення особи. Законодавством не передбачена можливість оформлення довіреності онлайн.

Законом України «Про нотаріат» встановлені певні правила для вчинення нотаріальних дій, в тому числі й посвідчення довіреності:

вчиняються на робочому місці нотаріуса (крім випадків, коли особа не може самостійно з’явитися до нотаріуса, наприклад, внаслідок важкої хвороби, відбування покарання тощо — в такому випадку нотаріус виїжджає до особи);



вчиняються лише в присутності їх учасників або їх уповноважених представників;

вчиняються після встановлення особи, яка за ними звернулася;



вчиняються після того, як нотаріус перевірить, чи може конкретна особа звертатися за вчиненням нотаріальної дії (наприклад, 14-річна особа, навіть маючи паспорт громадянина України, не має права продати належну їй квартиру) та чи усвідомлює значення своїх дій;



реєструються в Реєстрі вчинення нотаріальних дій з проставленням особистого підпису особи, яка звернулася за вчиненням такої дії.



Читайте також Як припинити дію довіреності: корисні поради

Довіреність можна оформити і за кордоном

Це правда.

Громадяни України можуть звернутися за видачею довіреності до дипломатичного представництва України за кордоном АБО до компетентних органів держави перебування. Водночас у першому випадку слід врахувати необхідність попереднього запису до дипломатичного представництва, а у другому — вартість послуг та потребу подальшої легалізації документа в Україні.

Видавати довіреності на право розпорядження нерухомістю можуть лише нотаріуси, включені до затвердженого Мін’юстом переліку

Це міф.

Таке правило справді діяло, але відповідно до постанови Кабміну від 12 грудня 2023 р. № 1309 втратило чинність. Тобто станом на сьогодні немає жодних переліків і можна звертатися за посвідченням довіреності до будь-якого нотаріуса на території України.

Довіреність можна зробити і на окупованій території

Це міф.

Вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовані на тимчасово окупованій території, згідно з переліком територій , забороняється.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.