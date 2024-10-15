Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи — Finance.ua

Оформлення довіреності: юристи розвінчали головні міфи
Довіреність — це юридичний інструмент, який надає можливість одній особі (представнику) вчиняти юридично значимі дії від імені та в інтересах іншої особи — довірителя.
Що правда, а що міф про довіреність в умовах воєнного часу — пояснили фахівці Юридичного порадника ВПО.
Довіреність може бути викладена не на бланку, а на звичайному білому папері
- Це правда.
Довіреність, викладена на білому НЕбланковому папері, яка містить реквізити нотаріуса (герб, найменування державної нотаріальної контори/прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса (приватного нотаріуса), місцезнаходження державної нотаріальної контори/приватного нотаріуса), скріплена його підписом та печаткою, на час воєнного часу та на 1 місяць після його скасування (закінчення) прирівнюється до такої, яка викладена на бланку нотаріального документа.
Для перевірки дійсності такої довіреності заінтересована особа звертається з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення ним такої довіреності.
Під час дії воєнного стану можна зробити довіреність онлайн
- Це міф.
Для оформлення довіреності існує спеціальна процедура, яка включає у себе процедуру встановлення особи. Законодавством не передбачена можливість оформлення довіреності онлайн.
Законом України «Про нотаріат» встановлені певні правила для вчинення нотаріальних дій, в тому числі й посвідчення довіреності:
- вчиняються на робочому місці нотаріуса (крім випадків, коли особа не може самостійно з’явитися до нотаріуса, наприклад, внаслідок важкої хвороби, відбування покарання тощо — в такому випадку нотаріус виїжджає до особи);
- вчиняються лише в присутності їх учасників або їх уповноважених представників;
- вчиняються після встановлення особи, яка за ними звернулася;
- вчиняються після того, як нотаріус перевірить, чи може конкретна особа звертатися за вчиненням нотаріальної дії (наприклад, 14-річна особа, навіть маючи паспорт громадянина України, не має права продати належну їй квартиру) та чи усвідомлює значення своїх дій;
- реєструються в Реєстрі вчинення нотаріальних дій з проставленням особистого підпису особи, яка звернулася за вчиненням такої дії.
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Довіреність можна оформити і за кордоном
- Це правда.
Громадяни України можуть звернутися за видачею довіреності до дипломатичного представництва України за кордоном АБО до компетентних органів держави перебування. Водночас у першому випадку слід врахувати необхідність попереднього запису до дипломатичного представництва, а у другому — вартість послуг та потребу подальшої легалізації документа в Україні.
Видавати довіреності на право розпорядження нерухомістю можуть лише нотаріуси, включені до затвердженого Мін’юстом переліку
- Це міф.
Таке правило справді діяло, але відповідно до постанови Кабміну від 12 грудня 2023 р. № 1309 втратило чинність. Тобто станом на сьогодні немає жодних переліків і можна звертатися за посвідченням довіреності до будь-якого нотаріуса на території України.
Довіреність можна зробити і на окупованій території
- Це міф.
Вчинення нотаріальних дій нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовані на тимчасово окупованій території, згідно з переліком територій, забороняється.
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