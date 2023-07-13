Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію — Finance.ua
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Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію

Енергетика
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Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію
Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію
Офіс президента гарантує виплату всіх боргів підприємствам відновлюваної енергетики за умови стабілізації фінансової ситуації в країні та наближення до перемоги у війні.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
«Коли будемо ближче до закінчення війни і стабілізації фінансів, тоді запропонуємо чіткий графік реструктуризації виплати боргів по існуючих зелених заборгованостях. Але точно держава буде виконувати зобов’язання перед виробниками», — сказав Шурма.
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За його словами, поки що надати конкретний графік реструктуризації боргів неможливо, оскільки йде війна і є дуже багато не передбачуваних факторів. При цьому він зазначив, що держава забезпечила рівень розрахунків за 2022 воєнний рік на рівні 70−80% від згенерованої генерації.
Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію — рівень розрахунків впав до 32−33%.
Так, борг державного «Гарантованого покупця» перед виробниками відновлювальної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,6 млрд грн, за даними червневого звіту про фінансову стабільність Нацбанку.
Енергетика та економіка — взаємопов'язані поняття. Через повномасштабну війну в Україні економіка та бізнес не можуть повноцінно функціонувати без якісного кредитного палива. Що ж відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це ви дізнаєтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливій події, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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