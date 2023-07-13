Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію — Finance.ua

Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію Сьогодні 20:41 — Енергетика

Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію

Офіс президента гарантує виплату всіх боргів підприємствам відновлюваної енергетики за умови стабілізації фінансової ситуації в країні та наближення до перемоги у війні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

«Коли будемо ближче до закінчення війни і стабілізації фінансів, тоді запропонуємо чіткий графік реструктуризації виплати боргів по існуючих зелених заборгованостях. Але точно держава буде виконувати зобов’язання перед виробниками», — сказав Шурма.

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За його словами, поки що надати конкретний графік реструктуризації боргів неможливо, оскільки йде війна і є дуже багато не передбачуваних факторів. При цьому він зазначив, що держава забезпечила рівень розрахунків за 2022 воєнний рік на рівні 70−80% від згенерованої генерації.

Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію — рівень розрахунків впав до 32−33%.

Так, борг державного «Гарантованого покупця» перед виробниками відновлювальної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,6 млрд грн, за даними червневого звіту про фінансову стабільність Нацбанку.

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