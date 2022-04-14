ОЕСР призупинила членство росії в Агенції з ядерної енергії — Finance.ua

Організація економічного співробітництва та розвитку 11 квітня призупинила членство росії в Агентстві з ядерної енергії.
Про це йдеться на сайті агенції.
Призупинення набуде чинності 11 травня. росія має п’яту за величиною цивільну ядерну програму у світі після США, Франції, Китаю та Японії.
Нині рф є провідним світовим експортером цивільних атомних електростанцій.
росія стала членом Агентства з ядерної енергії (спеціалізованого агентства в рамках ОЕСР) а 2013 року.
Агентство сприяє своїм членам у підтримці та розвитку наукової, технологічної та правової бази, необхідної для безпечного, екологічно безпечного та економічного використання атомної енергії в мирних цілях.