ОЕСР призупинила членство росії в Агенції з ядерної енергії — Finance.ua

ОЕСР призупинила членство росії в Агенції з ядерної енергії

Вчора 14:31 — Енергетика

pixabay.com/Markus Distelrath

Організація економічного співробітництва та розвитку 11 квітня призупинила членство росії в Агентстві з ядерної енергії.

Про це йдеться на сайті агенції.

Призупинення набуде чинності 11 травня. росія має п’яту за величиною цивільну ядерну програму у світі після США, Франції, Китаю та Японії.

Нині рф є провідним світовим експортером цивільних атомних електростанцій.

росія стала членом Агентства з ядерної енергії (спеціалізованого агентства в рамках ОЕСР) а 2013 року.

Агентство сприяє своїм членам у підтримці та розвитку наукової, технологічної та правової бази, необхідної для безпечного, екологічно безпечного та економічного використання атомної енергії в мирних цілях.

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