Один з найбільших банків Франції йде з рф — Finance.ua

Повідомляється, що Societe Generale припиняє банківську та страхову діяльність у Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в «Росбанку» та його страхових дочірніх компаній.
«Завдяки цій угоді, укладеній після кількох тижнів інтенсивної роботи, Група ефективно та впорядковано піде з росії, забезпечивши при цьому наступність для своїх співробітників та клієнтів», — йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що завершення всіх операцій має відбутися найближчими тижнями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший американський банк JPMorgan згортає свою діяльність на території росії через війну проти України.