Один з найбільших банків Франції йде з рф — Finance.ua
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Один з найбільших банків Франції йде з рф

Вчора 11:16Фондовий ринок
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Один із найбільших французьких банків Societe Generale вирішив піти з російського ринку. А також продати свою частку у «Росбанку».
Про це свідчить повідомлення банку.
Повідомляється, що Societe Generale припиняє банківську та страхову діяльність у Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в «Росбанку» та його страхових дочірніх компаній.
«Завдяки цій угоді, укладеній після кількох тижнів інтенсивної роботи, Група ефективно та впорядковано піде з росії, забезпечивши при цьому наступність для своїх співробітників та клієнтів», — йдеться у повідомленні.
Також уточнюється, що завершення всіх операцій має відбутися найближчими тижнями.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший американський банк JPMorgan згортає свою діяльність на території росії через війну проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
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