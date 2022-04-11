Один з найбільших банків Франції йде з рф — Finance.ua

Один з найбільших банків Франції йде з рф

Вчора 11:16 — Фондовий ринок

Один із найбільших французьких банків Societe Generale вирішив піти з російського ринку. А також продати свою частку у «Росбанку».

Про це свідчить повідомлення банку

Повідомляється, що Societe Generale припиняє банківську та страхову діяльність у Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в «Росбанку» та його страхових дочірніх компаній.

«Завдяки цій угоді, укладеній після кількох тижнів інтенсивної роботи, Група ефективно та впорядковано піде з росії, забезпечивши при цьому наступність для своїх співробітників та клієнтів», — йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що завершення всіх операцій має відбутися найближчими тижнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший американський банк JPMorgan згортає свою діяльність на території росії через війну проти України.

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