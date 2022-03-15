Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у Росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у Росії

Вчора 09:31Фондовий ринок
689
Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у Росії
Американський банк Citigroup згорне роботу за кількома напрямками та не залучатиме нових клієнтів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ми негайно завершуємо оцінку наших операцій в Росії», — пише компанія, що заявила про закриття роботи у споживчому сегменті РФ ще у квітні 2021 року.
«Тепер ми вирішили розширити сферу нашого виходу, аби включити інші напрямки бізнесу та продовжувати зменшувати операції та ризики, що залишилися. Через характер роботи з банківськими та фінансовими послугами, виконання цього рішення потребує часу», — заявили у Citigroup.
Citigroup має найбільші ризики в Росії серед американських банків обсягом майже 10 млрд доларів. Раніше компанія прогнозувала, що може втратити майже половину цієї суми за найгіршого сценарію.
У компанії додали, що " вирішили перестати залучати будь-який новий бізнес чи клієнтів". Банк допомагатиме транснаціональним корпораціям, багато з яких займаються згортанням своєї роботи в РФ.
За даними Федрезерву США, Citigroup є четвертим найбільшим банком Штатів після JP Morgan, Bank of America та Wells Fargo.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.