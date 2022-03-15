Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у Росії — Finance.ua

Американський банк Citigroup згорне роботу за кількома напрямками та не залучатиме нових клієнтів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ми негайно завершуємо оцінку наших операцій в Росії», — пише компанія, що заявила про закриття роботи у споживчому сегменті РФ ще у квітні 2021 року.
«Тепер ми вирішили розширити сферу нашого виходу, аби включити інші напрямки бізнесу та продовжувати зменшувати операції та ризики, що залишилися. Через характер роботи з банківськими та фінансовими послугами, виконання цього рішення потребує часу», — заявили у Citigroup.
Citigroup має найбільші ризики в Росії серед американських банків обсягом майже 10 млрд доларів. Раніше компанія прогнозувала, що може втратити майже половину цієї суми за найгіршого сценарію.
У компанії додали, що " вирішили перестати залучати будь-який новий бізнес чи клієнтів". Банк допомагатиме транснаціональним корпораціям, багато з яких займаються згортанням своєї роботи в РФ.
За даними Федрезерву США, Citigroup є четвертим найбільшим банком Штатів після JP Morgan, Bank of America та Wells Fargo.