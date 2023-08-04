Один з лоукостерів буде компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів — Finance.ua

Один з лоукостерів буде компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів
Управління цивільної авіації Великобританії зобов’язало лоукостер Wizz Air змінити політику реагування на затримки та скасування рейсів, та гарантувати пасажирам перебронювання на альтернативний рейс.
Як повідомляє Avianews, регулятор втрутився в ситуацію після того, як за останні 9 місяців в судах опинилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.
«Пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії будуть враховані швидко та ефективно, а авіакомпанії поставляться до них справедливо та відповідно до правил. Ми дали зрозуміти Wizz Air — те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним», — заявив тимчасовий глава регулятора Пол Сміт.
Управління цивільної авіації заявило, що в найближчі місяці буде контролювати, як Wizz Air застосовує оновлену політику по відношенню до пасажирів у разі скасування або затримки рейсу. Також регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали належні за законом компенсації.
Як зазначили в управлінні цивільної авіації, лоукостер погодився не тільки змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які були зроблені за минулі місяці та не були схвалені.
«Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air в минулому, а їх претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, які їм належать за законом», — заявили в регуляторі.
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