Один з лоукостерів буде компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів — Finance.ua
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Один з лоукостерів буде компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів

Фондовий ринок
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Управління цивільної авіації Великобританії зобов’язало лоукостер Wizz Air змінити політику реагування на затримки та скасування рейсів, та гарантувати пасажирам перебронювання на альтернативний рейс.
Як повідомляє Avianews, регулятор втрутився в ситуацію після того, як за останні 9 місяців в судах опинилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.
«Пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії будуть враховані швидко та ефективно, а авіакомпанії поставляться до них справедливо та відповідно до правил. Ми дали зрозуміти Wizz Air — те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним», — заявив тимчасовий глава регулятора Пол Сміт.
Управління цивільної авіації заявило, що в найближчі місяці буде контролювати, як Wizz Air застосовує оновлену політику по відношенню до пасажирів у разі скасування або затримки рейсу. Також регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали належні за законом компенсації.
Як зазначили в управлінні цивільної авіації, лоукостер погодився не тільки змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які були зроблені за минулі місяці та не були схвалені.
«Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air в минулому, а їх претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, які їм належать за законом», — заявили в регуляторі.
За матеріалами:
Avianews.com
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