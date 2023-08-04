Один з лоукостерів буде компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів — Finance.ua

Один з лоукостерів буде компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Управління цивільної авіації Великобританії зобов’язало лоукостер Wizz Air змінити політику реагування на затримки та скасування рейсів, та гарантувати пасажирам перебронювання на альтернативний рейс.

Як повідомляє Avianews , регулятор втрутився в ситуацію після того, як за останні 9 місяців в судах опинилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.

«Пасажири мають повне право очікувати, що їхні скарги та претензії будуть враховані швидко та ефективно, а авіакомпанії поставляться до них справедливо та відповідно до правил. Ми дали зрозуміти Wizz Air — те, як авіакомпанія ставилася до клієнтів, є неприйнятним», — заявив тимчасовий глава регулятора Пол Сміт.

Управління цивільної авіації заявило, що в найближчі місяці буде контролювати, як Wizz Air застосовує оновлену політику по відношенню до пасажирів у разі скасування або затримки рейсу. Також регулятор у вибірковому порядку перевірить, як лоукостер переглянув попередні претензії пасажирів, щоб переконатися, що мандрівники отримали належні за законом компенсації.

Як зазначили в управлінні цивільної авіації, лоукостер погодився не тільки змінити свої правила, а й переглянути запити пасажирів на компенсації, які були зроблені за минулі місяці та не були схвалені.

«Це гарантує пасажирам, які відправили скарги Wizz Air в минулому, а їх претензії були некоректно відхилені, що вони отримають гроші, які їм належать за законом», — заявили в регуляторі.

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