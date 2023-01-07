Одноразова допомога 150 євро українцям в Італії: як отримати — Finance.ua

Одноразова допомога 150 євро українцям в Італії: як отримати Сьогодні 17:06 — Особисті фінанси

Одноразова допомога 150 євро українцям в Італії: як отримати

Українці в Італії можуть оформити одноразову фінансову допомогу у розмірі 150 євро. Це одноразова виплата, яку надають людям із низьким доходом.

Хто може розраховувати на одноразову виплату

Фінансову допомогу €150 можуть отримати ті особи, чиї доходи не перевищують 20 000 євро на рік за податковий період 2021 року. Заявку на виплату можуть подати скоординовані та постійні співробітники, наукові співробітники, аспіранти зі стипендіями, сезонні працівники, працівники з перервами та працівники сфери розваг, які мають вимоги, зазначені в циркулярі INPS No 127 від 16 листопада 2022 року.Виплати потрібно оформити до 31 січня 2023 року.

Зверніть увагу, що сезонні працівники можуть оформити заявку, тільки якщо вони не отримували допомогу в 150 євро у листопаді 2022 року.

Як подати заявку

Подати заяву можна через онлайн-сервіс 150 euro — Domanda .На сайті потрібно авторизуватися за допомогою свого податкового коду або однієї з електронних верифікаційних систем Італії.

Після аутентифікації з вашими обліковими даними вам потрібно буде вибрати категорію, на яку ви збираєтеся подати заявку, серед зазначених даних.Також заявку можна подати через контактний центр, зателефонувавши за номером 803 164 зі стаціонарного телефону або 06 164164 з мобільного.

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