Оцінка SpaceX досягла $140 млрд, що робить її найдорожчою приватною компанією в США — Finance.ua
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Оцінка SpaceX досягла $140 млрд, що робить її найдорожчою приватною компанією в США

Фондовий ринок
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У липні SpaceX оцінювалася в $127 млрд, а нині в $140 млрд — через пропозицію компанії продати акції інсайдерів по $77 за одиницю, повідомляють джерела Bloomberg.
В останні тижні компанія обговорювала різні ціни, але, зрештою, зупинилася на 140 мільярдах доларів для оцінки в тендерній пропозиції. Невідомо, чи компанія залучатиме капітал у первинному раунді фінансування за такою оцінкою.
Представник SpaceX, найдорожчої приватної компанії у США, не одразу відповів на запит про коментар.
SpaceX, що базується у Хоторні, Каліфорнія, домінує на ринку комерційних космічних запусків. Компанія надсилає корисний вантаж на орбіту для приватних клієнтів, NASA та інших державних установ; переправляє астронавтів на Міжнародну космічну станцію; запустила першу приватну місію для космічних туристів.
SpaceX також створює групу із тисяч супутників Starlink для передачі широкосмугового інтернет-покриття на Землю. Раніше Маск заявляв, що Starlink можуть виділити в публічний лістинг, коли грошові надходження стануть більш «передбачуваними». У червні 2021 року Маск заявив, що компанії буде потрібно інвестувати від 20 до 30 мільярдів доларів, щоб зберегти конкурентні позиції Starlink.
За матеріалами:
ITC.ua
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