Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р. — Finance.ua
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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р.

Казна та Політика
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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р.
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р.
Індекс виконаних будівельних робіт в Україні за підсумками I півріччя 2024 року зріс на 37,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за цей період у грошовому виразі сягнули 82,44 млрд грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Драйвером росту будівництва у січні-червні стали інженерні споруди. Показник у цьому секторі збільшився на 46,1% р./р. Водночас житлове будівництво також зросло — на 16,8% р./р., а нежитлове — на 31,6% р./р. У грошовому виразі житлове будівництво сягнуло 11,79 млрд грн, нежитлове — 20,98 млрд грн, а будівництво інженерних споруд — 49,66 млрд грн.
Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт за І півріччя становила 43,7%, ремонту — 29,4%, реконструкції та технічного переоснащення — 26,9%.
Зростання інженерного будівництва пов’язане з відновленням зруйнованих через російську військову агресію транспортних та промислових споруд, а також мостів, естакад, доріг, залізниці, трубопроводів, комунікацій, ліній електропередач та інших інфраструктурних та інженерних споруд. При цьому, велика частка нового будівництва відповідає масштабам руйнувань, які непідвладні частковому ремонту або реконструкції.
За матеріалами:
gmk.center
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