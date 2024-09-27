Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р. — Finance.ua

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р. Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за І півріччя зріс на 37,1% р./р.

Індекс виконаних будівельних робіт в Україні за підсумками I півріччя 2024 року зріс на 37,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за цей період у грошовому виразі сягнули 82,44 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Драйвером росту будівництва у січні-червні стали інженерні споруди. Показник у цьому секторі збільшився на 46,1% р./р. Водночас житлове будівництво також зросло — на 16,8% р./р., а нежитлове — на 31,6% р./р. У грошовому виразі житлове будівництво сягнуло 11,79 млрд грн, нежитлове — 20,98 млрд грн, а будівництво інженерних споруд — 49,66 млрд грн.

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт за І півріччя становила 43,7%, ремонту — 29,4%, реконструкції та технічного переоснащення — 26,9%.

Зростання інженерного будівництва пов’язане з відновленням зруйнованих через російську військову агресію транспортних та промислових споруд, а також мостів, естакад, доріг, залізниці, трубопроводів, комунікацій, ліній електропередач та інших інфраструктурних та інженерних споруд. При цьому, велика частка нового будівництва відповідає масштабам руйнувань, які непідвладні частковому ремонту або реконструкції.

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