Обсяг інвестицій у ШІ-стартапи зріс удвічі за II квартал 2024 року — Finance.ua
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Обсяг інвестицій у ШІ-стартапи зріс удвічі за II квартал 2024 року

Фондовий ринок
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Обсяг інвестицій у ШІ-стартапи зріс удвічі за II квартал 2024 року
Обсяг інвестицій у ШІ-стартапи зріс удвічі за II квартал 2024 року
Інвестиції в стартапи зі сфери штучного інтелекту перевищили $24 млрд у II кварталі 2024 року. Обсяг фінансування сектора зріс удвічі порівняно з попереднім звітним періодом.
Про це пише Reuters із посиланням на дані Crunchbase.
За наявною інформацією, сумарний розмір вкладеного в різні стартапи капіталу збільшився на 16% і сягнув $79 млрд. Крім ШІ-сегмента, кошти інвестували в такі напрямки, як охорона здоров’я та біотехнології.
Статистика вказує, що п’ять із шести «мільярдних» раундів фінансування припали на стартапи зі сфери штучного інтелекту. Серед найбільших угод значаться такі представники ринку:
  • компанія xAI мільярдера Ілона Маска — $6 млрд;
  • ШІ-стартап CoreWave — $1,1 млрд;
  • проєкт безпілотного водіння Wayve — $1,05 млрд;
  • компанія Scale AI — $1 млрд.
Водночас аналітики зазначають, що попри зростання у II кварталі 2024 року, загальний рівень фінансування залишається нижчим за попередні роки. У першому півріччі обсяг глобальних інвестицій скоротився на 5% — до $147 млрд, за даними Crunchbase.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ШІ-стартап CoreWave уклав угоду з біткоїн-майнером Core Scientific. Угода розрахована на 12 років і може принести компанії з видобутку криптовалюти понад $3,5 млрд.
За матеріалами:
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