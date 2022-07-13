Обсяг готівки у червні скоротився майже на 5 мільярдів гривень — НБУ — Finance.ua
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Обсяг готівки у червні скоротився майже на 5 мільярдів гривень — НБУ

Казна та Політика
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Обсяг готівки у червні скоротився майже на 5 мільярдів гривень — НБУ
Обсяг готівки у червні скоротився майже на 5 мільярдів гривень — НБУ
У червні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, скоротилася на 1,3% до 729,426 млрд гривень.
Про це свідчать дані НБУ.
З початку року грошова база зросла на 10,1% із 662,499 млрд гривень.
Грошова маса у червні збільшилася на 1,4% до 2 151,551 млрд. гривень, а з початку року зросла на 3,9% з 2 071,358 млрд. гривень.
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у червні скоротився на 0,8% до 629,443 млрд. гривень, а з початку року зріс на 8,3% з 581,011 млрд. гривень.
У травні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зросла на 0,4% до 739,065 млрд гривень.
Нагадаємо, у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд. гривень до 662,499 млрд. гривень.
Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд. гривень до 2 072,399 млрд. гривень.
У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд. гривень до 595,993 млрд. гривень.
У 2020 році грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд. гривень до 1 850,471 млрд. гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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