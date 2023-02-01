Обіг готівки в касах банків торік знизився — Finance.ua

Обіг готівки в касах банків торік знизився Сьогодні 21:34 — Особисті фінанси

Обіг готівки в касах банків торік знизився, Інфографіка: НБУ

Обіг готівки в касах банків за 2022 рік знизився порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Обсяг надходжень готівки до кас банків за 2022 рік становив 2 195,2 млрд грн, що менше на 12,9% порівняно з 2021 роком.

Видача готівки з кас банків торік становила 2 281,8 млрд грн та зменшилася на 11,8%, якщо порівнювати з попереднім роком.

Причини. Наслідки військової агресії рф — зниження економічної активності, руйнування інфраструктури та вимушена міграція українців за кордон.

Водночас залишилася сталою структура надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

До трійки найпопулярніших увійшли касові операції з видачі готівки (% від загального обсягу видатків):

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток — 83,1%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,9%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,8%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

операції клієнтів із використанням платіжних карток — 35,3%;

торговельна виручка — 32,1%;

виручка від усіх видів послуг — 15,8%.

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.