ОАЕ вперше за два роки відправили нафту до Європи — Finance.ua

Нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом французької TotalEnergies SA, пливе до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 мільйона барелів нафти на борту, пише агентство з посиланням на дані із сервісів відстеження танкерів.
Ця ж компанія також направила нафтовий супертанкер до Єгипту, ймовірно, вантаж на ньому також потім пройде до Європи через середземноморський порт Седі-Керір.
Востаннє нафту з ОАЕ було доставлено до Європи два роки тому — у травні 2020 року, під час поширення коронавірусу та обвалу ринку нафти, підкреслює Bloomberg.